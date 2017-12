Encore une augmentation de taxes à Beaubassin-est

par

Charles-Philippe Dray

Les taxes pour les services collectifs et sélectifs augmenteront encore une fois en 2018, et ce pour tous les résidents de la Communauté rurale Beaubassin-est.

Le taux des services collectifs sera de 0,3035$ par 100$ d’évaluation, comparé à 0,2785$ en 2017. Pour une maison d’une valeur de 100 000$, l’augmentation serait d’environ 25$ par année. L’augmentation de l’année précédente était d’environ 9$.

«Nous avons de beaux projets à venir, a déclaré la conseillère et présidente du comité des Finances et du Personnel, Sophie Landry, lundi soir dernier, lors de la réunion mensuelle publique. Nous procéderons notamment à l’embauche de personnel additionnel et à l’amélioration de nos outils de communications.»

En ce qui a trait aux taux des deux services (sélectifs et collectifs), ils seront les suivants: Grand-Barachois, 0,3263 (0,2996 en 2017) – Boudreau-Ouest, 0,3251 (0,3023 en 2017) – Saint-André-LeBlanc, 0,3100 (0,2849 en 2017) – Haute-Aboujagne, 0,4041 (0,3805 en 2017) – Shemogue, 0,3066 (0,2831 en 2017) – Trois-Ruisseaux-Petit-Cap, 0.3409 (0,3191 en 2017) – Brulé et ch. Ohio, 0,3251 (0,3023 en 2017) – Cormier-Village, 0.3057 (0,2816 en 2017).

Le total des dépenses anticipées au budget collectif pour 2018 sera de 2,076 millions$. Il était de 1,919 millions$ en 2017.

La conseillère Landry a informé que les dépenses estimées pour l’administration générale ont augmenté d’un peu plus de 145 000$ «pour que le conseil embauche un nouvel employé administratif, entre autres dépenses».

Les détails de ce nouveau poste n’ont pas été dévoilés.

Démission de Christine LeBlanc

La directrice-générale de la CRBe Christine LeBlanc a informé la municipalité qu’elle démissionnait de son poste, le 11 décembre dernier. Le tout a été confirmé par le conseil lors de cette même réunion publique.

«Au nom du conseil, j’aimerais remercier Christine pour ses services rendus et son dévouement. Nous sommes tristes de la voir partir, mais nous devons regarder en avant et nous mettre au travail sur-le-champ», a déclaré la conseillère Sophie Landry.

Les conseillers se sont entendus pour lancer les procédures d’embauche d’un remplaçant, et pour poursuivre le contrat d’Yves Léger à titre de greffier par intérim. À la question à savoir si le poste pourrait l’intéresser, Yves Léger n’a pas caché qu’il le serait «peut-être, mais qu’il était encore trop tôt pour s’annoncer officiellement». En plus d’occuper les fonctions de greffier à Beaubassin-est, M. Léger est également consultant à son compte.

En bref… Les bureaux de la municipalité de Beaubassin-est seront fermés à partir du jeudi le 21 décembre, à 17h, jusqu’au 8 janvier, alors qu’ils seront ouverts à partir de 8h… La prochaine réunion publique aura lieu le 15 janvier prochain.