par

Les artistes Dominik Robichaud, Alisa Arsenault, Annie France Noël et Rémi Belliveau seront les quatre artistes mis à l’honneur dans le cadre de la 6e édition de l’encan annuel du Centre culturel Aberdeen de Moncton qui aura lieu le samedi 18 mars prochain dans la salle Bernard-LeBlanc. «Il s’agit de quatre artistes très productifs de la relève dont le travail est reconnu et apprécié au Nouveau-Brunswick et ailleurs au Canada», de préciser le directeur général du Centre culturel Aberdeen, René Légère.

L’événement qui a pour but d’amasser 40 000$ pour le Centre et les artistes participants sera animé par l’avocat Robert Basque, appuyé par l’artiste Herménégilde Chiasson et la directrice générale du Théâtre Capitol, Kim Rayworth. Au total, une quarantaine d’œuvres seront mises en vente au cours de la soirée.

«Nous sommes très heureux de pouvoir annoncer qu’en plus des œuvres d’artistes acadiens du sud-est du Nouveau-Brunswick, nous aurons une œuvre de l’artiste québécois de renommée internationale, Jean-Paul Riopelle. Il s’agit d’une œuvre que nous a légué un précieux donateur du Centre et qui est issue de sa série des hiboux», d’ajouter le directeur général du Centre.

Les organisateurs de l’événement profiteront de cette soirée pour rendre un hommage à l’artiste acadien Christian Brun, décédé tragiquement d’un accident de la route en décembre dernier. «Christian était un fidèle de l’encan et un membre actif de la Galerie 12 du Centre culturel Aberdeen», de souligner René Légère.

En plus des œuvres de Dominik Robichaud, Alisa Arsenault, Annie France Noël et Rémi Belliveau, l’événement proposera aux acheteurs présents des œuvres de ; Raymond Martin, Mario Doucette, Yvon Gallant, Luc Charette, Lionel Cormier, Gilles LeBlanc, Herménégilde Chiasson, Angèle Cormier, Roméo Savoie, Anne-Marie Sirois, Georges Goguen, Marjolaine Bourgeois, Louise Leblanc, Mathieu Francoeur, Francis Coutelier, Claudie Landry et Dave Skyrie.

L’événement qui attire annuellement une centaine de personnes s’avère être, à la fois, la plus importante activité de financement du Centre et une promotion soutenue de l’art contemporain en Acadie. «Le Centre culturel Aberdeen est depuis plus d’une trentaine d’années, le principal promoteur de l’art contemporain en Acadie et nous remarquons que notre encan annuel permet la sensibilisation d’un plus large public à cette forme d’expression artistique. Il permet également la découverte d’artistes exceptionnels et importants pour l’Acadie», de faire remarquer le directeur général du Centre.

Au total, 130 billets seront émis pour l’événement au coût de 50$ l’unité. Il est à noter que le prix du billet est déduit lors de l’achat d’une œuvre. Vous pouvez acheter vos billets en ligne sur le site web de : http://www.brownpapertickets.com/event/2876757 ou en communiquant avec l’équipe du Centre culturel Aberdeen au numéro de téléphone sui-vant : 506-857-9597.