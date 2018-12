En visite à Broussard en Louisiane   Justin LeBlanc y fait la promotion de Cap-Pelé et du CMA 2019

par

Claire Lanteigne

En octobre dernier, le conseil municipal de Cap-Pelé a envoyé Justin LeBlanc, le directeur des événements et des communications de la municipalité, rendre visite aux élus de la Ville de Broussard en Louisiane. Cap-Pelé sera l’une des municipalités hôtesse du Congrès Mondial Acadien en 2019.

Cap-Pelé est jumelé avec la Ville de Broussard, en Louisiane depuis 1984. Ce partenariat a comme but de favoriser les contacts entre les deux populations par des rencontres et des échanges dans nombreux domaines, notamment ceux de la culture, de l’enseignement, du sport, du tourisme, du commerce et de l’industrie.

Pendant ce déplacement, Justin, en collaboration avec Jeremy Hidalgo ont fait du recrutement et de la promotion afin de convaincre une délégation de 150 Louisianais.e.s de la région de Broussard de venir visiter Cap-Pelé, en août l’an prochain.

Pendant ce voyage, Justin a reçu une certification de «Cajun honoraire» de la part du maire Joël Robideaux, de la Ville de Lafayette, et il a également été déclaré «Citoyen honoraire» de la Ville de Broussard, par le maire Ray Bourque.

Pendant son séjour en Louisiane, Justin a visité des écoles francophones, rencontré Zachary Richard, et il a recueilli des articles pour développer un mini-musée commémoratif à Cap-Pelé. Il a fait une présentation au conseil municipal de Broussard ainsi qu’à la Chambre de commerce locale.

Maintenant, les camions des services d’incendies des deux municipalités possèdent les logos de leur ville sœur.

«Les partenariats entre Cap-Pelé et Broussard paraissent très prometteurs pour l’avenir, de dire Justin LeBlanc. Je n’ai jamais vu des gens aussi accueillants, c’est bien évident que les Cajuns de la Louisiane seront des nôtres l’année prochaine.»