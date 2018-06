«En parler, ça ne va pas vous faire mourir»

par

Ce titre explique la campagne «Parlons En» qui vise la préparation préalable des soins en fin de vie. Conférencière au Déjeuner-conférence du mois de juin du groupe rencontre du 2e mardi tenue à Moncton, la Dre Renée Turcotte a expliqué que la campagne a pour but d’aider à découvrir comment commencer la discussion sur la préparation préalable des soins en fin de vie et comment promouvoir le dialogue avec votre famille, votre conjoint.e, vos enfants, vos êtres chers.

Cette discussion de soins de fin de vie consiste à discuter d’interventions spécifiques qu’on aimerait avoir ou ne pas avoir; ça concerne la procuration auprès d’un mandataire pour les soins de santé, aussi par rapport à vos finances, à la réanimation cardio-respiratoire ou encore pour régler vos affaires inachevées, d’ajouter la Dre Turcotte. Ça permet aux personnes de se préparer à mourir en réglant ses affaires.

Dans le cas d’un accident mortel, de dire la conférencière, ou autres circonstances et que vous êtes hospitalisé et incapable de parler, incapable d’indiquer vos désirs à savoir par exemple si vous voulez être gardé en vie au moyens de machines et d’équipements, si vous avez écrit vos désirs et vos souhaits; votre famille, vos proches ou votre mandataire pourra les transmettre à qui de droit.

Dans les recommandations associées aux préparatifs préalables des soins en fin de vie, Dre Turcotte mentionne quelques pistes préparatoires pratiques comme : Décider qui va prendre les décisions à votre place si vous n’en êtes pas capable ; Faire une copie de vos derniers souhaits de fin de vie et remettre à votre médecin, à votre famille ou à votre mandataire; décider quel médicaments vous désirez pour alléger la douleur ou autres soins particuliers.

Il est recommandé aussi d’en discuter avec les membres de votre famille et les encourager à dresser eux aussi un plan semblable. «Il n’y a pas de temps pour décider de vos soins en fin de vie même si vous êtes en bonne santé : mieux vaut tôt que tard».