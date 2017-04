En attendant le lapin de Pâques  Une belle activité avec Mireille Pitre

par

Hélène Le Pennec

Quoi de mieux pour attendre le lapin de Pâques, vendredi dernier, que de venir s’amuser, courir, sauter et participer à une belle activité entouré de ses amis? Comme à chaque mois Mireille Pitre, enseignante en congé de maternité, organisait une activité ludique pour les jeunes de 5 à 15 ans. En ce Vendredi saint, Mireille a ainsi préparé une belle chasse au trésor pour ces jeunes pour qui elle souhaite «s’engager au quotidien».

À la manière de «The Amazing Race», les enfants avaient ainsi besoin de leurs jambes, leurs bras, mais aussi de leur tête pour remporter les différentes épreuves! Après avoir expliqué le jeu à l’ensemble du groupe, une vingtaine de jeunes entre cinq et 12 ans, Mireille, demandant de surtout «avoir du plaisir et de profiter de passer une belle journée ensemble dans une attitude positive», constitua les équipes.

Coopération, réflexion, vitesse, agilité, sont tout autant de qualités que les enfants ont pu développer tout au long du jeu.

Une idée en tête pour chaque équipe, remporter LE trésor ou encore le prix de l’équipe ayant le meilleur esprit sportif. Les enfants devaient donc, en équipe, répondre à des énigmes (créées par Mireille) qui les emmenaient à différents points autour du Centre Nouvelle Vie. Une fois l’énigme résolue et l’œuf de la couleur de son équipe trouvé, les enfants pouvaient participer à des épreuves autant physiques qu’intellectuelles. Reconstitution de casse tête, mise en ordre d’images racontant une histoire, saut à la corde, jeux sportifs, tissage, jeu de mime, les enfants devaient être rapides pour terminer l’ensemble des épreuves en premier! Ainsi une équipe, celle composée de Lilianne, Coralie et Anaëlle arriva en tête et termina cette course la première. Fières d’elles on pouvait ainsi les entendre dire «on a gagné le trésor!».

Une fois le jeu terminé et les épreuves réalisées par l’ensemble des équipes, l’important étant bien de s’amuser, ce sont des enfants heureux qui ont eu le bonheur de se voir offrir des chocolats et bonbons, après tout nous sommes à la veille du passage du lapin de Pâques! Chaque enfant repartit fier de sa participation et les mains pleines de gâteries. Mireille, après de nombreuses heures de préparation avait pensé à tout, comme aux allergies alimentaires de certains enfants ou encore des préférences de certains d’entre eux. Une certitude, Mireille souhaite que les enfants s’amusent et apprennent à partager ensemble de beaux moments et créer de beaux souvenirs.

Sourires et chocolat habillaient ainsi les faces de ces enfants!

Si vous souhaitez que votre enfant participe à la prochaine activité de Mireille, celle-ci se déroulera le samedi 6 mai au matin avec la présence de Monette Léger, artiste de la région, avec la création d’un beau bricolage de la Fête des mères. Vous pouvez contacter Mireille Pitre pour plus d’informations à mireille.pitre2016@gmail.com.