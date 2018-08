Emmanuel Duverger remporte la Coupe Captain Dan’s

par

Claire Lanteigne

Des amateurs de voile ont décidé de faire revivre la course de nuit pour la Coupe Captain Dan’s, 29 ans après une première édition qui avait eu lieu en 1989. Vendredi soir, à 19 heures, neuf voiliers ont pris le départ du quai de Pointe-du-Chêne pour traverser le détroit de Northumberland vers Summerside à l’Î.-P.-É, pour contourner une bouée au pont de la Confédération et revenir dans la Baie de Shédiac.

Une grande foule était rassemblée au quai pour voir le départ de ces magnifiques voiliers.

Emmanuel Duverger a remporté la Coupe Captain Dan’s avec son voilier Antilhez, finissant premier dans la classe A avec un temps de 9:27:48. Un autre voilier de Summerside compétitionnait dans cette classe.

C’est Louis Jaillet qui a terminé premier dans la classe D à bord de son voilier Super belle Brise avec un temps de 9:33:52. Six autres voiliers faisaient partie de cette classe D.

Mickey Cormier, président du comité qui a fait revivre cette course, espérait que la réorganisation de la Coupe Captain Dan’s serait le début d’une nouvelle ère de course de nuit sur le détroit pour des années à venir. «C’est nouveau et nous devons la bâtir pour en faire un événement annuel, a-t-il dit, et nous espérons pouvoir impliquer des jeunes navigateurs dans la compétition.»

M. Cormier avait participé à la course en 1989 et c’est Joe Carey qui l’avait gagnée.Il demeure maintenant à Fredericton.

Le trophée a été présenté au gagnant dimanche matin, lors d’un déjeuner au populaire restaurant dont la coupe porte le nom, Captain Dan’s.