Élections Nouveau-Brunswick fixe la date des élections partielles municipales au 10 décembre

(GNB) –Élections Nouveau-Brunswick a reconsidéré son projet de remettre les élections partielles municipales au printemps prochain et les tiendra désormais le lundi 10 décembre.

La décision de replanifier les élections partielles a été prise à la suite de discussions avec l’Union des municipalités du Nouveau-Brunswick. Le groupe a fait part de ses préoccupations quant au fait qu’il y a des municipalités qui n’ont pas officiellement déclaré leurs postes vacants, mais qui ont perdu leur quorum ou qui courent le risque de perdre leur quorum.

À ce jour, 20 municipalités dans la province ont officiellement déclaré un ou plusieurs postes vacants au sein de leur conseil. Élections Nouveau-Brunswick sait que des postes sont vacants dans deux autres municipalités. Cependant, la directrice générale des élections n’est pas en mesure d’y planifier des élections partielles, car elle n’a pas encore reçu d’avis officiel de la part du conseil local.

Des postes sont vacants au sein du conseil municipal des collectivités suivantes du Sud-est : Beaubassin-est (des conseillers pour les quartiers 3 et 4); Moncton (un conseiller pour le quartier 3); Memramcook (un.e conseil- ler.ère); et Shédiac (maire et un.e conseiller.ère).

Les nominations pour les élections partielles municipales prennent fin à 14h, le vendredi 16 novembre.

Les candidats potentiels à la recherche de renseignements supplémentaires peuvent visiter le site Web d’Élections Nouveau-Brunswick.