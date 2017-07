Edward (Ed) Arsenault, récipiendaire du Melvin Jones Fellow

par

Dans le cadre des célébrations annuelles de fin de saison, le Club Lion de Shediac a été l’instigateur de la remise de la prestigieuse récompense internationale le Melvin Jones Fellow à Ed Arsenault, membre à vie du Club.

En effet, le gouverneur du district 41-N1, Brennan Beaumont, s`est dit honoré d’offrir cette distinction élitiste à un membre du Club de Shediac. Cette reconnaissance est la plus haute distinction qui exprime la gratitude envers l’humanité, la compassion et la bienveillance d’une personne qui incarne et personnifie les valeurs et la mission du Club Lion international.

Citoyen accompli, Monsieur Arsenault possède un parcours en bénévolat et en dévouement fort impressionnant. Natif de Shediac, l’intégrité de cet homme de convictions profondes afin de favoriser le mieux-être des gens a été et est au cœur de ses actions depuis de nombreuses années pour la jeunesse, la vie adulte et les aînés.

Sa sollicitude pour la population de la région se concrétise en donnant du temps et de l’action. Malgré ses efforts personnels jumelés à son engagement indéfectible, Ed a su, au cœur de sa vie, garder son intégrité, sa joie de vivre et son don de soi auprès de la population environnante. Il a accepté la reconnaissance en la partageant avec le Club de Shediac dont il est membre depuis plus de trente ans.

Très actifs dans la communauté, les membres du Club Lion de Shediac se réjouissent de cette distinction fort significative qui rejaillit sur leur organisme et la ville de Shediac. Cet événement se veut une première pour leur Club.