par

Pour ne pas oublier de dire merci

Dimanche prochain sera le jour de l’Armistice alias le jour du Souvenir. C’est un jour consacré annuellement pour ne pas oublier nos anciens combattants, ceux qui sont morts durant la guerre et ceux qui sont revenus apportant avec eux les séquelles de combats violents contre des ennemis inconnus.

Nous avons presque l’obligation de porter fièrement le coquelicot rouge – presque la couleur du sang – de nos chers anciens combattants qui sont partis, encore très jeunes, sur le continent européen pour participer aux efforts de paix.

Ici au Canada, nous avons le bonheur de vivre dans un climat de paix, et ce, grâce aux sacrifices de nos soldats, morts ou vivants, qui sont trop souvent oubliés.

Le jour de l’Armistice est l’occasion spéciale pour ne pas les oublier en participant aux diverses cérémonies qui sont organisées ici et dans le monde entier.

Ce ne devrait pas être uniquement une journée pour les politiciens et leurs discours! Ce jour appartient aux familles des soldats morts et aux familles des soldats vivants. Un jour qui est consacré pour rendre hommage au courage de nos soldats et leur dire «merci» d’avoir défendu, pour nous tous, le droit à une paix durable.

C’est impressionnant et touchant de voir quelques anciens combattants vendre des coquelicots à l’entrée des épiceries et des supermarchés et même de nous les épingler, le sourire aux lèvres.

Le 6 juin 2019 marquera le 75e anniversaire du débarquement des forces alliées en Normandie, auquel ont pris part plus de 18,000 soldats canadiens. Ils ont débarqué sur la plage Juno de Saint-Aubin-sur-Mer et Courseulles-sur-Mer. Plusieurs centaines d’Acadiens y ont participé principalement avec le régiment North Shore et d’autres avec le Régiment de la Chaudière et les North Nova Scotia Highlanders.

Une bonne destination pour nous, Canadiens et Canadiennes, de se rendre sur le sol français en juin 2019?

Dimanche prochain, portons fièrement notre coquelicot et rendons-nous aux cérémonies organisées dans nos communautés réciproques pour dire «merci» à nos anciens combattants et leur démontrer que nous n’oublions pas leurs sacrifices, leur courage et leurs jeunesse vécue sur les champs de bataille pour nous assurer une paix durable.

Jeannita Thériault