par

Chaque 2e mardi des rencontres fort intéressantes et éducatives

Depuis une dizaine d’années, le 2e mardi de chaque mois, entre 8h et 10 heures du matin, des centaines et des centaines de personnes ont pu profiter des rencontres au Restaurant Igloo. L’actualité, avec passion, y est discutée.

À moins d’erreur, l’idée de cette initiative provient d’Yvon Goguen, ancien conseiller municipal de la Ville de Moncton. Depuis lors, elle est vaillamment maintenue par un comité qui choisit les sujets et les personnes compétentes à les traiter.

La plus récente conférence, soit celle du 9 janvier 2018, La danse des fous, à propos de la crise nucléaire de la Corée du Nord, fut magnifiquement livrée par Jean-François Thibault, professeur des hautes études publiques à l’Université de Moncton. Cet homme connait à fond sa matière et nous est apparu très bien préparé.

On peut deviner qui sont les fous! L’un, Donald Trump, aura en juin prochain 72 ans. Depuis 2017, comme un dictateur, il mène ce pays de 330 millions d’habitants comme une entreprise privée et personnelle.

Le second, Kim Jong Un, un autre fou, 36 ans, depuis six ans dirige la Corée du Nord (25 millions). Avec ses essais nucléaires à répétition, il fait trembler la planète et ses habitants tout autant.

Ces deux écervelés s’insultent, se provoquent, se confrontent à tel point qu’une guerre nucléaire est toujours possible. Si elle avait lieu, notre existence terrestre ne serait plus la même. À tout prix, il faut l’éviter. Peut-être le Canada pourrait y jouer un rôle crédible.

En attendant, nous nous permettons de faire une suggestion à la télévision de Radio-Canada! Sur une base régulière, que l’on invite Jean-François Thibault à répondre aux questions sur l’actualité internationale, comme la télé le fait déjà si bien sur des questions d’ordre économique et politique.

Alcide F. LeBlanc