Connaissez-vous un peu l’histoire de Chipoudie?

Le 12 septembre dernier, dans un restaurant de Moncton, monsieur Wilfred Savoie, originaire de Néguac, anciennement enseignant, directeur d’école, fonctionnaire de carrière à Fredericton, prononça une très intéressante causerie sur le village acadien de Chipoudie.

À l’instant, qui aurait pu prédire que ce monsieur, qui habite actuellement Dieppe, entreprenne avec son frère Paul, une longue et fructueuse recherche qui aboutira à faire connaitre l’histoire de cette communauté acadienne qui y a vécu un peu plus de cinquante années? Bientôt, soit cet automne, on y installera déjà le monument commémoratif payé par de généreux dons alors qu’il est prévu que le dévoilement se fera lors du Congrès Mondial en 2019. Les Acadiens et nos confrères anglophones pourront admirer ce très beau Monument de Chipoudie sur lequel seront inscrits les 22 différents noms des 77 familles acadiennes qui y ont vécu.

Pour le bénéfice des lecteurs et des lectrices du Moniteur acadien et des autres, voici certains faits historiques.

En 1699, avec ses fils, l’Acadien Pierre Thibodeau quitta Port-Royal et explora un territoire situé tout près de la rivière Petitcodiac. Ayant réussi à trouver une terre fertile, il décida, dès l’année suivante, de s’y établir avec sa famille tout comme celle de la famille Blanchard.

Hélas! dès l’année 1755, voyant qu’ils allaient subir la déportation, ces Acadiens décidèrent de quitter leur village pour rejoindre d’autres localités acadiennes et même s’exiler en dehors de l’Acadie.

Ce qui est tout à fait admirable dans cette heureuse et laborieuse aventure, le maire de Riverside-Albert, Jim Campbell et son conseil municipal ont accepté unanimement ce projet qui sera installé au plein cœur de cette municipalité. Grâce à cette heureuse initiative, on peut déjà prévoir un plus grand lien d’amitié, de compréhension et de fraternité entre les communautés anglophone et acadienne. C’était, croit-on, l’un des nobles et purs objectifs.

Alcide F. LeBlanc