Semaine acadienne en Normandie!

La 12e édition de la Semaine acadienne s’est déroulée récemment à Courseulles-sur-Mer, à Saint-Aubin-sur-Mer, à la plage Juno (Juno Beach) et à d’autres endroits stratégiques afin de commémorer l’arrivée de nombreux soldats alliés lors du débarquement de juin 1944, et ce, afin de libérer ces régions côtières normandes de l’occupation allemande.

De nombreux drapeaux acadiens flottaient au gré du vent de la Normandie durant cette semaine spéciale. Plusieurs artistes d’origine acadienne y ont participé cette année, notamment, Natasha St-Pierre, le chanteur et guitariste, Gerry Boudreau; le groupe les 102 accords et Marie-Jo Thério. Ronald Cormier, historien; Marie Cadieux, de Bouton d’or Acadie, et Alain Dubos, médecin et auteur de plusieurs bouquins sur l’Acadie y ont participé dans le cadre des conférences.

Le Village de Saint-Aubin-sur-Mer a été libéré par les soldats acadiens «qui parlaient un drôle de français» que l’on disait à l’époque mais grâce au courage de ces soldats, ce village n’a jamais oublié ses libérateurs.

Jacques Doll, Aubinois d’origine, et artiste-peintre n’avait que huit ans lorsque les soldats acadiens sont arrivés à Saint-Aubin en juin 1944. Au cours de sa vie, il a réalisé plusieurs tableaux ainsi que quelques fusains de soldats acadiens qu’il n’a jamais oubliés. Décédé il y a un an, on lui a rendu un vibrant hommage posthume lors de cette semaine acadienne en août dernier.

Grâce à la sensibilité et au dévouement en tant qu’organisateur de cette semaine spéciale, Arnaud Blin, grand reporteur à France 3, a réussi avec l’aide de nombreux bénévoles à faire de cette semaine un événement à la fois historique et artistique.

Le soir du 14 août, des feux d’artifice ont éclairé les nombreuses plages normandes avec l’éclatement de bruits ressemblant à ceux des combats entre les soldats allemands et les forces alliées en juin 1944 mais, cette fois, ces bruits étaient ceux d’un climat de paix et de joie et non de combat…

Claudette Thériault, présidente du comité organisateur du CMA 2019, a profité de la tenue de la Semaine acadienne pour parler de ce grand événement prochain en Acadie. De leur côté, plusieurs Aubinois d’origine se disent intéressés à participer à ce grand rassemblement «sur le sol acadien».

Puisque c’est très important «de se souvenir», le CMA acadien devrait prévoir un volet à l’intérieur de sa programmation où l’on parlerait de l’importance de la contribution (parfois mortelle) des soldats acadiens qui ont combattu avec fierté et courage afin de libérer cette région de la Normandie de nos ancêtres!

Jeannita Thériault