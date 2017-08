par

Fernand De Varennes, une personnalité d’exception

Né dans la belle communauté acadienne de Saint-Paul-de-Kent, ayant fréquenté l’école de son village natal et obtenu à l’école Clément-Cormier, en 1973, son diplôme de la 12e année, Fernand De Varennes, est un intellectuel de haut niveau et une compétence internationale qui fait honneur à toute l’Acadie.

En étudiant son parcours académique et professionnel, qui est noblement impressionnant, qu’on permette à l’auteur de ces lignes de le rappeler aux lecteurs et aux lectrices du Moniteur Acadien.

D’abord, il a étudié à l’Université de Moncton. Ensuite, de la très prestigieuse École d’économie et de sciences politiques de Londres, mieux connue sous le nom de London School of Economics and Political Science, il a décroché sa maitrise en droit. Reconnue mondialement, cette institution centenaire, comptant pas moins de vingt personnalités ayant mérité le Prix Nobel, a une inscription de 8500 étudiants, soit le double de notre université acadienne.

Pour son doctorat, toujours en droit, il l’a obtenu dans une université au Pays-Bas.

Au niveau de carrière professionnelle, il a enseigné en Australie, à l’Université Murdock qui offre des cours à plus de 14 000 étudiants. Ce n’est pas tout. Il a œuvré à Hong Kong, en Lituanie et en Afrique du Sud. Pas si mal pour l’un des nôtres!

Depuis deux ans, il occupe le poste de doyen de la faculté de droit de l’Université de Moncton. Prochainement, il travaillera pour les Nations Unies dans le domaine des droits des minorités, l’une de ses plus grandes spécialités.

Les parents de cet éminent juriste et professeur, le Village de Saint-Paul, le personnel de l’école Clément-Cormier comme celui de l’Université de Moncton, voire l’ensemble de l’Acadie, se réjouissent d’une telle carrière si bien réussie. Bons succès encore, Dr Fernand De Varennes!

Alcide F. LeBlanc