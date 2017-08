par

Jackie Vautour : Héros ou victime?

N’importe les arguments pour ou contre l’obstination de Jackie Vautour à revendiquer ses droits et ceux de quelques expropriés de la région de Claire Fontaine avant la création du parc Kouchibouguac, on doit admettre qu’il est toujours prêt à aller plus loin que les autres…même à l’âge de 88 ans!

La création du parc Kouchibouguac était perçue par l’ancien premier ministre libéral, Louis Robichaud comme étant un projet économique et touristique bénéfique pour le comté de Kent. Il était convaincu qu’en créant ce parc, les résidants de la région de Claire Fontaine pourraient sortir de leurs misères en leur offrant la minime somme de 7000$ pour leur permettre de se relocaliser à l’extérieur des limites du parc prévu. Plusieurs expropriés ont accepté cette somme. Pas Jackie! Il a continué d’habiter dans le parc jusqu’à ce que lui et sa famille soient évacués par les forces policières et relogés au motel Habitant de Richibouctou. D’ailleurs, c’est à ce motel qu’il a appris qu’on venait de démolir son habitation. Aujourd’hui, lui et son épouse, Yvonne, habitent dans une roulotte à l’intérieur du parc.

Les gens qui habitaient le long de la rivière Fontaine vivaient paisiblement de pêche et de chasse et, tout d’un coup, leur mode vie changeait du jour au lendemain…

Le conseil régional d’aménagement du Sud-Est du Nouveau-Brunswick (CRASE) a été mis sur pied à l’époque avec l’espoir d’aider ces gens à s’organiser. Jackie était un leader au milieu de ces expropriés, cependant, quelques-uns ne l’ont pas reconnu ainsi, même s’il était président du comité des citoyens de Claire Fontaine et chef de la résistance de l’expropriation. Bien sûr, il y a ceux qui le critiquent encore pour avoir accepté la somme de 228 000$ de la part du gouvernement Hatfield, en 1987. De son côté, Jackie Vautour a déjà répondu aux questions des médias sur cette question en expliquant que cet argent a été utilisé «pour les frais de mes avocats».

Le 8 mai dernier, la Cour d’appel du Nouveau-Brunswick a refusé d’entendre la cause de Jackie qui se bat toujours pour faire reconnaitre son innocence après avoir été arrêté pour pêche illégale dans le parc.

La cause est maintenant devant la Cour suprême du Canada. Si cette dernière ne reconnait pas l’innocence de Jackie concernant cette accusation, c’est-à-dire, ne lui accorde pas le titre de métis acadien, la poursuite provinciale n’aura pas lieu puisque les demandes de la poursuite concernent uniquement des métis acadiens…

Jeannita Thériault