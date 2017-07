par

Les Jeux de la Francophonie canadienne, plus que du sport!

Du 11 au 15 juillet 2017, les communautés de Dieppe et Moncton ont accueilli avec brio et excellence les 7e Jeux de la Francophonie canadienne dont l’origine remonte seulement à 1999.

Ce fut une réussite mémorable et totale. Bravo donc au magnifique travail des membres du comité organisateur, des centaines de généreux bénévoles, des vaillants entraineurs, de la tenue annuelle des Jeux de l’Acadie qui sert de tremplin à notre jeunesse; à Athlétisme NB et à son personnel qui guident, encouragent et appuient les associations spor-tives. En plus de tout cela, n’oublions pas surtout les douze cents jeunes qui sont venus des provinces et des trois territoires pour donner leur meilleur d’eux-mêmes.

En plus de l’élément sportif, la jeunesse francophone de notre pays pouvait aussi s’illustrer dans d’autres sphères d’activités humaines comme dans les arts visuels, le leadership, la musique, l’improvisation, l’art oratoire et ainsi remporter des médailles. Ils se sont vraiment distingués. Grâce à cette variété, ils se préparent à relever les grands et nombreux défis de l’avenir.

Même si nos athlètes n’ont pas remporté autant de médailles d’or que le Québec, ils ont hautement mérité, pour la troisième fois dans l’histoire de ces jeux, le Prix du Drapeau qui représente avoir gagné le plus grand nombre de points.

Ce qui prouve que le sport francophone est en pleine croissance au Nouveau-Brunswick, c’est que plusieurs records ont été établis par les nôtres et cela dans plusieurs disciplines.

Il y a d’autres jeux qui s’annoncent. Du 21 juillet au 30 juillet, certains de nos athlètes et entraineurs sont à Abidjan, capitale de la Côte d’Ivoire, en Afrique, pour participer aux Jeux de la Francophonie internationale. Entre le 28 juillet au 13 aout prochain, à Winnipeg, se tiendront les Jeux du Canada. Là, aussi, nous y serons!

Alcide F. LeBlanc