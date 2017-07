par

Julie Payette : Notre prochaine gouverneure générale du Canada

La nomination de Julie Payette au poste de gouverneure générale du Canada en a surpris plusieurs! Elle va donc remplacer le gouverneur général sortant, David Johnston, dont le mandat se termine en septembre prochain. Notre premier ministre, Justin Trudeau, a choisi madame Payette, non pas parce qu’elle est une femme, mais parce qu’elle est une femme très qualifiée. En plus d’être bilingue (français et anglais), elle peut converser en espagnol, en italien, en russe et en allemand.

Son curriculum vitae est très impressionnant! Elle est titulaire d’un baccalauréat international du United World College of the Atlantic, au pays de Galles; un baccalauréat en génie électrique de l’Université McGill et d’une maitrise en sciences appliquées – génie informatique de l’Université de Toronto. Elle détient également une licence de pilote professionnel avec qualification sur hydravion. De plus, madame Payette est une excellente pianiste et s’est produite avec l’Orchestre symphonique de Montréal, la Piacere vocale de Bâle, en Suisse, et avec le Tafelmusik baroque Orchestra Choir à Toronto.

Elle est née à Montréal en 1964. Elle a été la deuxième Canadienne à voyager dans l’espace. Son premier vol était en 1999 alors qu’elle faisait partie de la mission STS-96 à bord de la navette Discovery. Dix ans plus tard, en 2009, elle a été l’ingénieure de vol au sein de l’équipage de la mission STS-127 à bord de la navette Endeavour.

Madame Payette a été astronaute en chef de l’Agence spatiale canadienne de 2000 à 2007. Elle a pris sa retraite de l’organisation en 2013 pour devenir directrice du Centre des sciences de Montréal, et ce jusqu’en 2016.

«Nous sommes en 2017!», selon les dires de notre premier ministre, Justin Trudeau, et le choix de madame Payette en tant que la 29e personne à détenir les clés de Rideau Hall en est la preuve.

Selon certains, le salaire du gouverneur général du Canada, soit 290,600$ annuellement, est trop élevé tandis que d’autres pensent que ce salaire est justifié en raison des nombreuses responsabilités rattachées à ce poste, notamment, voire à convoquer, proroger et dissoudre le Parlement; prononcer le discours du Trône et accorder la sanction royale aux mesures législatives parlementaires; représenter la reine au Canada; chef d’État du Canada et commandant en chef du Canada; effectuer des visites à l’étranger et accueillir les chefs d’État en visite au Canada. Avec la connaissance de six langues, madame Payette saura bien rencontrer et accueillir, sans doute, les différents chefs d’État en visite au Canada.

Jeannita Thériault