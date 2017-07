par

Une autre année scolaire vient tout juste de prendre fin

À chaque élève et à chaque membre du personnel scolaire, le Moniteur Acadien souhaite de joyeuses et de reposantes vacances estivales. Elles sont amplement justifiées.

Au cours de ces dix mois de l’année 2016-2017, le personnel enseignant, la direction scolaire et tous les autres membres des diverses équipes qui se dévouent professionnellement à rendre le système digne de son essence, votre hebdomadaire veut reconnaitre et souligner votre rôle auprès des jeunes. Vous œuvrez à former leur intelligence, à affermir leur courage, à leur faire découvrir leur identité linguistique et culturelle; à leur donner le goût d’apprendre, non seulement dans ce milieu qu’est l’école, mais aussi tout au long de la vie.

Cette année, comme certaines autres précédentes, plusieurs jours de classes ont dû être annulés en raison des intempéries hivernales. Pour les parents, cela comporte de graves inconvénients. Pour les élèves, ce facteur représente évidemment des ennuis étant donné qu’avec moins de jours de classe, la matière à apprendre sera moins comprise et moins retenue. Quant au personnel enseignant, celui-ci doit faire des choix judicieux dans le programme scolaire de sorte qu’il ne devienne pas une cause d’échec pour l’année en cours ou dans les années subséquentes.

Pour le corps professoral, enseigner est devenue une profession de plus en plus exigeante. Avec la technologie nouvelle qui nous apporte bien des merveilles pouvant servir à l’enseignement et à l’apprentissage, ces outils peuvent aussi contribuer à des pertes de temps considérables et même nuisibles à la socialisation réelle et à la santé. Plusieurs chercheurs affirment que passer trop de temps devant ces outils contribue à l’obésité qui est devenue un fléau grave dans notre propre province comme ailleurs au pays.

Pour mieux apprécier l’éducation offerte dans le district scolaire, vous pouvez visiter le site WEB du district scolaire Francophone sud. Vous y verrez le jeune Wesley Babin, finaliste au concours national Doodle 4 Google. À l’école Clément-Cormier, vous pourrez observer le tournage de capsules vidéos sur la littératie préscolaire. Partout, on y retrouve de beaux projets qui se passent dans les écoles de notre territoire. Ensemble célébrons nos réussites!

Alcide F. LeBlanc