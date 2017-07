par

Canada : Ce beau et grand pays!

Nous venons de vivre une grande fin semaine canadienne à l’aide de discours, drapeaux, décorations, événements culturels, et ce, à travers le pays.

Certes, le Canada est un pays doué d’une liberté d’expression, d’une liberté de mouvement d’une province à l’autre et d’une liberté de vivre et d’y mourir. Cependant, il reste beaucoup à faire pour que chaque Canadien et chaque Canadienne y trouve sa place, son épanouissement et sa sécurité financière sans oublier les Autochtones qui sont les premiers à être venus habiter le Canada. Le Canada doit aussi assurer que nos nombreux sans-abris soient épaulés dans leur quête d’améliorer leur qualité de vie, que nos retraités «dans le besoin» trouvent les moyens pour s’en sortir et que le peuple canadien soit plus solidaire.

Le Canada est un pays généreux quand il s’agit d’accueillir les différentes ethnies et, dernièrement, les réfugiés syriens ainsi que sa participation militaire continue sur la scène européenne et sa générosité sociale et économique lors de désastres ici et dans le monde. Bien sûr, cette générosité est, en grande partie, rendue possible grâce à l’apport des contribuables canadiens!

Nous avons la chance d’avoir un premier ministre, Justin Trudeau, qui représente ce beau et grand pays, toutefois, il ne peut pas le représenter seul! Il a recours à de nombreux politiciens et de nombreuses politiciennes qui font partie de son équipe et qui représentent les intérêts de toutes les provinces canadiennes.

Hélas, il y aura toujours de nombreux défis à relever pour assurer que ce beau et grand pays soit profitable à l’ensemble de la population canadienne.

Au Nouveau-Brunswick, nous avons aussi la chance d’avoir un jeune premier ministre, Brian Gallant, entouré d’une équipe de politiciens et de politiciennes soucieux du bien-être socio-économique (et culturel) de notre province, mais il doit en faire davantage.

Il y a toujours cette crainte qui existe de la part de notre gouvernement provincial libéral, par exemple, d’assurer que nos hauts fonctionnaires à Fredericton soient bilingues. Cette crainte ne devrait pas exister en 2017…

Le Canada doit être un pays de partage et de solidarité commune pour mieux grandir, mieux s’épanouir et de mieux vieillir en bonne santé socio-économique et culturelle, et ce, au-delà de ses 150 ans d’existence!

Jeannita Thériault