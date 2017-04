par

Les téléphones cellulaires et WiFi nuisent à la santé

N’eût été d’une suggestion reçue d’une lectrice du Moniteur Acadien, probablement cet édito n’aurait probablement pas été rédigé.

Selon plusieurs études scientifiques que l’on peut lire dans l’Internet, les appareils sans fil, qui sont de nos jours de plus en plus accessibles et utilisés, peuvent contribuer à causer le cancer, la maladie du Parkinson et même celle de l’Alzheimer.

On nous révèle également qu’ils peuvent causer la fatigue chez les utilisateurs, des maux de tête, l’irritation de la peau, des dommages de l’ADN, le vieillissement prématuré, le stress.

On soutient même que 20 minutes par jour de rayonnement du téléphone cellulaire augmentent le risque de tumeur cérébrale. Sur une longue période, soit une heure par jour pendant quatre ans, le risque est de trois à cinq fois.

Dans plusieurs écoles où l’on a installé le WiFi, d’autres recherches ont démontré que les élèves éprouvaient plus de difficulté à se concentrer, d’autres connaissaient des palpitations cardiaques, des fatigues, même des étourdissements. Quant aux enseignants, ils sont plus nombreux à être malades et même certains d’entre eux quittent leur profession ce qui prive les jeunes d’une formation essentielle.

Tout ce nouveau phénomène devrait nous inviter à réfléchir très sérieusement car les coûts de santé sont constamment en croissance. Un jour, peut-être, nous ne serons pas en mesure de les financer.

Si on a aboli les repas sans noix dans les écoles en raison des conséquences néfastes, ne serait-il pas amplement temps d’agir ainsi avec les téléphones cellulaires et WiFi? D’ailleurs, le processus est déjà amorcé à travers le monde. Et une pétition internationale circule actuellement sur Internet.

Alcide F. LeBlanc