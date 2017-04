par

Prompt rétablissement Viola!

Nous avons tous été sidérés d’apprendre que notre grande comédienne, Viola Léger, a eu des problèmes de santé récemment. Des hommages sont aussitôt arrivés de partout pour la remercier d’avoir interprété aussi longtemps le rôle de La Sagouine. On lui a envoyé, via les divers médias, des souhaits de santé et des «mercis».

Certes, madame Léger a été très fidèle (parfois à tra-vers vents et marées) à nous partager la sagesse de son personnage, La Sagouine, non seulement au pays de La Sagouine, à Bouctouche, mais ailleurs à travers le Canada. Ses textes étaient pondus par son amie de longue date, Antonine Maillet.

Il faut bien le dire, le succès théâtral de La Sagouine est, en partie, attribuable à l’habile interprétation de Viola dans le rôle de ce personnage philosophique à l’égard du genre humain. Oui, elle sera difficile à remplacer! Heureusement que nous avons le long documentaire cinématographique et biographique «Simplement Viola» réalisé par le cinéaste acadien, Rodolphe Caron – qui, en passant et selon certains cinéphiles, aurait dû remporter un prix lors du dernier FICFA (Festival international du cinéma francophone en Acadie). Ce documentaire nous permet de connaître le vécu, les vraies valeurs humaines de Viola et sa dévotion continue envers son personnage qui nous permettait de se poser des questions quant à notre propre interprétation de nos valeurs humaines…

Elle a tenu le coup – durant plusieurs années – à monter sur les planches pour à la fois nous divertir et nous faire réfléchir sur nos vies et nos valeurs à travers son personnage – un genre d’examen de conscience si utile de nos jours.

Ici, nous voudrions aussi rendre un hommage spécial à Eugène Gallant, metteur en scène acadien, comédien et ami fidèle de Viola au fil des ans. Eugène a déjà été son metteur en scène dans le passé. Il l’accompagnait souvent à des représentations théâtrales ou autres événements artistiques. Il était, et est encore, son ami fidèle qui lui a rendu la vie artistique plus facile et compensatrice. On sentait une réelle affinité et une amitié tangible entre Viola et Eugène.

Nous savons que Viola a mis fin à son interprétation de La Sagouine avant son accident cérébral (ACV). On dit qu’elle récupère tranquillement à la maison des religieuses Notre-Dame-du-Sacré-Coeur, rue Ste-Thérèse, à Dieppe. Enfin, elle a le droit de s’occuper d’elle, de sa santé et de se faire gâter!

Son propre bouquin intitulé «La petite histoire de la Sagouine» vient de paraître aux Éditions Perce-Neige. Bravo Viola et prompt rétablissement!

Jeannita Thériault