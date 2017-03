par

Les deux aspects des technologies de communication

Comme le dit si bien la chanson de 1755, avec l’arrivée des technologies de communication et d’information, le monde a bien changé.

Prenons tout simplement l’Internet et le téléphone intelligent. L’être humain peut maintenant communiquer à travers la planète presque à la vitesse de la lumière. Il peut être renseigné sur n’importe sujet. Il peut élargir ses connaissances, s’en servir comme loisir, visiter des musées, des cathédrales ou voir la beauté des villes à travers notre planète. Par le moyen de vidéoconférence, les gens peuvent tenir des réunions sans se déplacer ce qui économise temps précieux et dépenses.

Comme les médicaments aident à soulager ou à guérir, ils comportent des conséquences et des risques qui peuvent être très néfastes. Pour s’en convaincre, vous n’avez qu’à écouter les annonces publicitaires sur les médicaments américains. À chaque publicité positive sur tel ou tel remède, on énumère une série d’inconvénients aussi nuisibles à la santé que les bienfaits. Il en est de même avec les technologies de communication et d’information.

D’abord, c’est un fait indéniable que ces nouvelles technologies contribuent à rendre les gens en moins bonne santé. Étant trop longtemps assis devant l’écran de l’ordinateur ou du téléphone intelligent, ils sont moins physiquement actifs d’où le sûr moyen de développer l’obésité et ainsi récolter les conséquences graves.

Un autre élément nuisible, c’est qu’il peut créer chez plusieurs utilisateurs une sorte de dépendance malsaine, comparable à une drogue, qui les empêche souvent d’entretenir de véritables relations humaines. Chez les écoliers qui ont parfois trop tendance à en abuser, ce merveilleux outil peut grandement nuire à leur sommeil et donc à leurs études. Aussi, faut-il le rappeler, au lieu de lire un livre en son entier, les jeunes liront les résumés dans l’Internet ce qui ne leur offre aucune valeur littéraire. Et que dire du plagiat qui est devenu un véritable fléau?

Et quoi penser encore du soi-disant téléphone intelligent? N’est-il pas devenu un sérieux danger public sur nos routes? À chaque jour, il cause de multiples victimes. Aussi, avez-vous remarqué combien de couples et d’amis dans les restaurants préfèrent communiquer avec les gens absents de leurs tables?

Alcide F. LeBlanc