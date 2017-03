par

Serge Brideau et sa robe couleur fuchsia!

L’apparition du chanteur et comédien, Serge Brideau, du groupe des Hôtesses d’Hilaire à l’émission Entrée principale, de Radio-Canada national et animée par André Robitaille, en a fait jaser plusieurs. Si que oui!

Ceux et celles qui connaissent le cheminement de Serge Brideau savent qu’il n’a pas peur de contester publiquement ses positions, notamment, sur le développement du gaz de schiste au Nouveau-Brunswick. Il en a même discuté longuement avec l’ancien premier ministre conservateur, David Alward, lorsque celui-ci l’a appelé pour en discuter davantage. Serge n’a pas changé de conviction depuis. Également, on l’a vu dénoncer les conditions de travail difficiles et peu avantageuses chez les ambulanciers du N.-B, et ce, après qu’il eut quitté ses fonctions en tant qu’ambulancier. « Serge n’a pas froid aux yeux », selon une expression bien connue.

Lors de son apparition à l’émission Entrée principale, réalisée à partir de Moncton, il était vêtu d’une robe couleur fuchsia, bien ajustée sur son corps macho et viril. C’était visible que Serge dérangeait l’animateur, André Robitaille, qui n’est pas habitué à partager son vedettariat lors de ses émissions… Cet animateur était visiblement gêné. Nous avons pu constater qu’à certains moments, même les caméras étaient gênées de filmer trop souvent Serge!

On aurait pu croire que l’Entrée principale prenait un tournant différent en Acadie… un tournant qui enlevait un peu la vedette aux membres habituels de cette émission, y compris l’animateur.

Le comble fut lorsque l’animateur, André, a osé demander au caméraman acadien de lui parler des expressions acadiennes, notamment «Worry pas ta brain!» Il ne faut pas oublier que le langage joual au Québec est rarement mentionné lorsque cette émission est enregistrée à Montréal…

C’est très bien que les gens de Radio-Canada national «consentent» à venir enregistrer des émissions en Acadie mais, de grâce, il ne faudrait pas en profiter pour ridiculiser les Acadiens et leurs expressions. Il faudrait plutôt les laisser parler de leurs expériences, de leur Histoire, de leur vécu, et de prendre un peu de recul quant à vouloir conserver leur image d’animateur et d’intervenants québécois.

Serge est un homme de spectacles! Un homme de théâtre! Tout est permis dans le monde du spectacle! De plus, c’est un bon chanteur-compositeur, accompagné d’un groupe de musiciens doués et merveilleux! N’importe ses buts, Serge Brideau a le droit de contester et de provoquer – même en se vêtant d’une robe!

Jeannita Thériault