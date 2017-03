par

Célébrons ensemble La journée internationale de la femme

Depuis plus de cent ans, aux États-Unis et dans divers pays en Europe de courageuses femmes ont commencé un mouvement proclamant haut et fort des droits en leur faveur, des droits en faveur de leur dignité humaine, des droits contre la guerre comme moyen de résoudre les conflits; des salaires justes, droits de vote, droits d’équité, de solidarité.

Ce beau et digne mouvement s’est graduellement répandu à travers de nombreux autres pays et continents pour enfin, en 1977, être proclamé par les Nations Unies La Journée internationale de la femme.

Malgré plus de 100 ans de luttes acharnées par les femmes, malgré depuis 40 ans la reconnaissance officielle par l’un des organismes les plus respectés de la planète, la lutte des femmes continue et doit continuer car elles n’ont toujours pas leurs justes parts dans la société que ce soit dans le domaine salarial où il y a encore hélas un écart injuste et injustifié; que ce soit dans la représentation aux conseils d’administration, en affaires, en politique, ou dans n’importe quelle autre sphère de l’activité humaine.

Il est à noter que dans une quarantaine de pays, le 8 mars est une journée fériée. Notre pays est absent de ce club. Monsieur Trudeau posera-t-il le geste comme il l’a fait en nommant son Cabinet en nombre égal de femmes et d’hommes?

La femme doit être respectée dans tous les domaines. Au foyer, elle ne doit pas être la seule à s’occuper des tâches familiales, elle ne doit non plus être la seule à s’intéresser à l’éducation des enfants, à faire l’épicerie, à encourager les enfants à prendre une part active dans les responsabilités de la vie en famille comme couper le gazon, tenir leurs chambres propres ou tout autre boulot de la vie quotidienne.

Depuis plus d’une semaine, au campus universitaire de Moncton, un drame humain a éclaté. Une jeune étudiante a été bafouée, humiliée, trainée dans la boue. On ignore toujours le nom de la personne ou les noms des personnes qui ont causé ces actes de malheur, de honte, de mépris, d’indignité humaine, de barbarie.

Il ne faut pas que les étudiants et les étudiantes fassent l’erreur de s’en prendre à l’Université, qu’ils la blâment pour la venue de ces actes ignobles, indignes, honteux. En l’attaquant ainsi, ils contribuent à diminuer la gravité des fautes commises par l’auteur ou les auteurs de ce drame.

Alcide F. LeBlanc