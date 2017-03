par

Eaux contaminées dans la Baie de Shédiac…

En août 2016, le taux de coliformes fécaux à la plage Parlee dépassait le seuil suggéré par Santé Canada.

Plusieurs citoyens de cette région étaient très inquiets. Ils ont réagi publiquement afin de dénoncer l’état de ces eaux contaminées. La municipalité de Shédiac a vite fait part au gouvernement du Nouveau-Brunswick de ses inquiétudes quant à la qualité des eaux de la plage Parlee.

En cherchant la cause de cette contamination, certains blâmaient les véhicules récréatifs, les bateaux de plaisance, les fosses septiques, les systèmes d’égout ainsi que les excréments de chiens laissés sur la plage… D’ailleurs, des données rendues publiques en novembre dernier indiquaient la présence de matières fécales, humaines, canines, bovines et porcines dans la baie de Shédiac. Très alarmant!

En décembre dernier, de hauts fonctionnaires du ministère de l’Environnement et des Gouvernements locaux, du ministère de la Santé et du ministère du Tourisme, du Patrimoine et de la Culture se sont rencontrés pour établir une liste de mesures à prendre AVANT le printemps 2017, notamment : l’amélioration des communications publiques, l’évaluation du système actuel de classification de la qualité de l’eau et la mise sur pied d’un programme «rigoureux» d’échantillonnage afin de connaître les sources de contamination qui existent dans ces eaux.

Au début février 2017, le ministre provincial de l’Environnement, Serge Rousselle, a expliqué qu’il y a eu un manque d’information technique de procédure en ce qui a trait à l’analyse de la qualité de l’eau à la plage Parlee l’été dernier et que «le système sera amélioré».

Suite à ce constat, un gestionnaire de projet a été embauché par le gouvernement provincial afin d’assurer que le système d’évaluation de la qualité de l’eau soit mieux respecté.

Une bonne nouvelle! Le ministre des Pêches et des Océans, Dominic LeBlanc, a assuré récemment que le gouvernement fédéral «sera heureux de partager les coûts» afin d’améliorer la qualité de l’eau à la plage Parlee.

Quant aux propriétaires de chalets et de terrains de camping longeant la baie de Shédiac, ils ont aussi une grande responsabilité; celle d’assurer que leurs fosses septiques soient en bon état!

Il est à souhaiter que lors de la prochaine saison estivale et touristique, les eaux dans la Baie de Shédiac soient «baignables et sans danger» pour tous!

Jeannita Thériault