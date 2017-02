par

L’éducation, un trésor de plus en plus essentiel à reconnaitre

La semaine dernière, à travers notre pays et notre province, on célébrait fièrement la Semaine nationale de l’appréciation de l’éducation.

Toutes les personnes œuvrant dans ce secteur humain et social, qu’elles soient parents, conducteurs ou conductrices d’autobus, secrétaires, membres du personnel enseignant, de la direction, de la conciergerie, personnes bénévoles ou occupant d’autres fonctions éducatives – trop longues à énumérer dans ce court édito – méritent nos plus sincères hommages car, chacune à sa façon, contribue à former les esprits, les cerveaux et les cœurs de la prochaine génération.

N’oublions pas d’abord les parents. Ils méritent vivement une reconnaissance spéciale car ils s’intéressent à ce que leurs enfants aient le nécessaire dans de multiples situations comme la nourriture, l’habillement, le repos nécessaire, le matériel scolaire, le sommeil et l’appui dans leurs études.

Quant au personnel enseignant, il a une fonction noble et privilégiée. En effet, il est en constant contact avec les jeunes qui ont le goût d’apprendre ou qui devraient l’avoir; qui veulent s’instruire, se développer, s’épanouir, créer et vivre dignement et fièrement.

Pour que cela se concrétise solidement, le personnel enseignant doit posséder trois grandes passions. La première étant celle d’aimer et de respecter chaque enfant, sans distinction. La seconde consiste à aimer passionnément sa profession et les matières qu’il enseigne. Sans quoi, les jeunes ne croiront pas à l’importance des sujets enseignés.

Enfin, la troisième passion consiste à atteindre chaque élève pour qu’il découvre lui-même sa propre passion dans les matières qu’il tente d’absorber. S’intéresser seulement aux élèves plus intelligents ou plus motivés ne suffit pas car la société future aura besoin de chacun et chacune d’entre eux comme chaque symphonie a besoin de chaque note musicale pour constituer un chef d’œuvre! Mozart et les autres du genre l’ont compris!

Alcide F. LeBlanc