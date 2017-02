par

Trois tristes événements au Canada la semaine dernière

Ce n’est pas parce que les nouvelles manquent depuis quelques jours qui empêchent les éditorialistes au Nouveau-Brunswick ou ailleurs de mettre sur papier leurs réflexions. Les sujets sont multiples et variés. En voici trois!

Dans notre propre coin du pays, la terrible crise de verglas a surtout nourri les yeux et les oreilles de toute la population. Gravement affectés par les pannes d’électricité, plusieurs milliers de sinistrés ont courageusement bravé l’absence de chaleur, de nourriture, d’eau et de communication. Comme si leur malheur était insuffisant, certains d’entre eux ont même reçu la visite de voleurs qui se sont enrichis.

Où est donc le cœur humain dans toutes ces épreuves? Et bien, on a pu le constater chez les employés d’Énergie NB, de ceux du Québec, de la Nouvelle-Écosse et de l’Île-du-Prince-Édouard. En plus de ces hommes, environ deux cents soldats, hommes et femmes, de Gagetown sont venus prêter mains fortes. La Croix-Rouge canadienne s’est aussi présentée de même que le groupe des Mesures d’urgence. Les élus provinciaux, municipaux et de milliers de bénévoles ont contribué à soulager la misère humaine.

Au Québec, un jeune étudiant universitaire, âgé de moins de trente ans, s’est permis d’abattre sauvagement six innocentes victimes tout en en blessant davantage alors que ces musulmans étaient dans leur mosquée en train de prier. Non seulement cet acte de terreur noircit la ville de Québec, mais aussi l’ensemble du Canada qui a grand besoin d’être plus respectueux envers les gens de toutes les couleurs, de toutes les croyances religieuses ou d’origines ethniques.

La troisième grande nouvelle de la semaine dernière fut celle annoncée par notre très honorable premier ministre. Lui, qui s’était engagé dans son programme à modifier le système électoral vient tout juste de nous dire qu’il abandonne l’idée faute de consensus. Sur le plan politique, l’irrespect de cette promesse va lui coûter cher. Néanmoins, il peut se reprendre par deux simples mesures législatives. Que chaque canadien ayant le droit de vote soit dorénavant obligé d’exercer ce droit sous peine de conséquences sérieuses. De plus, que cesse la pratique d’élire par acclamation. S’il n’y a qu’une seule personne offrant sa candidature, que l’électorat se rende obligatoirement voter pour déterminer si ce candidat obtient au moins 50 pour cent d’appui. Si non, qu’on reprenne l’exercice!

Alcide F. LeBlanc