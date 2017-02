par

Le verglas et ses défis!

La météo nous avait annoncé de la pluie verglaçante la semaine dernière mais le froid s’est mêlé de la partie et le verglas s’est déposé généreusement sur les fils électriques occasionnant de nombreuses pannes sur toute la région du Sud-est et du Nord-est de la province.

Nous avons été témoins d’un courage exceptionnel de la part des monteurs de ligne qui ont travaillé jour et nuit pour tenter de déloger le verglas accroché sur les fils électriques, et ce, sous une pluie verglaçante battante. À certains endroits, on indiquait que le verglas était d’une épaisseur de deux pouces. De plus, plusieurs poteaux ont cédé sous le poids de ces fils électriques verglacés ce qui a engendré un deuxième défi, celui de remplacer ces poteaux cassés le plus tôt possible – surtout dans la Péninsule acadienne. Des monteurs de ligne du Québec et d’ailleurs sont encore sur place dans la Péninsule acadienne.

Cette crise de verglas a été d’une ampleur et d’une durée inimaginables. Encore lundi dernier, plusieurs abonnés de la Péninsule acadienne, quelques-uns des comtés de Kent et de Westmorland étaient sans électricité.

Chapeau à notre premier ministre, Brian Gallant, et plusieurs de ses députés qui représentent les régions qui ont été (et sont) affectées par cette crise de verglas! Ils étaient présents pour encourager et rassurer les personnes touchées par ces pannes d’électricité. La mise sur pied de plusieurs centres d’accueil dans diverses municipalités victimes des pannes d’électricité a été d’une importance primordiale, et ce, dans le but de secourir, de nourrir et d’héberger les personnes dans le besoin. La Croix Rouge a répondu à l’appel, comme elle le fait toujours dans de telles situations en fournissant des couvertures ainsi que d’autres objets de survivance et nécessaires en cas d’urgence. Depuis dimanche, l’armée canadienne est sur les lieux présentement pour prêter main forte à cette population sans électricité.

Nous avons vu un mouvement de solidarité, de générosité et d’entraide incroyable chez les gens des régions touchées tantôt se portant bénévoles sur le vif et/ou prenant part à la préparation des repas et s’assurant que personne soit laissée seule, sans chauffage et sans nourriture.

Chapeau également à nos divers medias (télé, radio, journaux) sans oublier les réseaux sociaux qui suivent l’évolution de la crise du verglas et nous la rapportent via ses nombreux journalistes sur place.

Le Bureau des mesures d’urgence, situé à Fredericton, nous a également tenus au courant de la situation par le biais d’entrevues accordées à nos divers médias.

Certes, cette crise de verglas nous a permis de constater que nous vivons dans une province généreuse et capable d’affronter de nombreux défis lorsque ceux-ci se présentent.

Jeannita Thériault