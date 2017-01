par

À 17 ans, Rebecca Schofield a déjà créé un mouvement international

Quelle admirable et courageuse adolescente représente mademoiselle Rebecca Schofield de Riverview. Ayant combattu avec succès un cancer au cerveau depuis plus de deux ans, elle vient tout juste d’apprendre qu’un autre s’est développé et qui mettra bientôt fin à sa vie.

Pour rendre sa vie inoubliable et pleine de valeur, elle a donc décidé de profiter du temps qu’il lui reste pour faire une immense contribution à notre planète qui est encore bien plus malade qu’elle-même!

Au plus profond de son être, elle rêve et ambitionne que chaque personne, peu importe où elle habite sur le globe terrestre, pose aussi souvent que possible, des gestes de bonté, de délicatesse, d’amour, de générosité envers les autres et les partage dans les médias sociaux.

Lancée ces dernières semaines, son initiative a déjà rejoint des centaines et des centaines de milliers d’individus à travers la plupart des continents. Par ce simple moyen, elle veut que les populations vivent dans la sécurité et non dans la peur constante. Que tous les hommes, que toutes les femmes, que tous les enfants soient de plus en plus aimables les uns envers les autres. Et cela marche à merveille comme on peut le constater en lisant les commentaires positifs dans les médias sociaux.

De nos jours, hélas! Les mauvaises nouvelles alimentent quotidiennement les journaux, la télévision, la radio. De plus en plus, les terroristes font parler d’eux comme s’ils étaient les héros de l’humanité vivante.

Lors de la récente campagne électorale aux États-Unis, bien que candidat humble! Donald Trump se vantait d’avoir créé un mouvement américain. Ses paroles n’étaient que mensonges, attaques désobligeantes, racistes, violentes et la population s’est laissée prendre au filet Trump.

Dans le cas de mademoiselle Schofield, c’est un vrai mouvement à adopter car il est inspiré par l’amour, l’espoir, la générosité et la solidarité.

Alcide F. LeBlanc