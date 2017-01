par

Adieu Obama!

«Tous les jours – à la présidence des États-Unis – j’ai appris de vous. Vous avez fait de moi un meilleur homme!» C’est par ces propos que le président sortant, Barack Obama, s’est adressé à la grande foule de supporteurs (démocrates) présents lors de son discours d’adieu prononcé à Chicago la semaine dernière.

Il faut dire que durant son mandat de huit ans, il a été exemplaire non seulement en tant que le 44e président des États-Unis mais aussi au point de vue de vie familiale. De plus, une première en tant que Noir, d’avoir représenté le peuple américain à la présidence américaine.

Dans le jardin de la Maison-Blanche, les balançoires qui ont vu grandir ses deux filles, Malia et Sacha, ont été enlevées pour les offrir à un organisme de charité. Cette grande maison sera occupée par le nouveau président américain et républicain, Donald Trump, après son assermentation vendredi prochain en tant que le 45e président des États-Unis.

Souvent interrogé par les médias durant ces derniers mois, Obama a confié qu’il veut d’abord prendre des vacances. Il a même confié «Je serai quelque part sur une plage à boire dans une noix de coco» en ajoutant qu’il va dormir pendant deux semaines et «j’inviterai Michelle pour de très belles vacances!»

Les Obama vont rester à Washington, dans une maison de location située à quelques trois kilomètres de la Maison Blanche «pour retrouver un peu leur vie privée» et le temps que Sacha, 15 ans, obtienne son «high school diploma» équivalent du Bac. L’ainée, Malia, 18 ans, quittera le nid familial bientôt pour étudier à l’Université Harvard, à Cambridge, Mass.

Lors de son discours d’adieu, il a parlé des réussites durant son mandat présidentiel. «Si je vous avait dit, il y a huit ans, que nous sortirions d’une grande récession, relancerions l’industrie automobile et entamerions les plus longues création d’emplois de notre Histoire, vous auriez pensé que nous mettions la barre un peu trop haute, mais c’est ce que nous avons fait» en terminant avec le slogan «Yes we did!».

Il se pourrait, selon certaines rumeurs, qu’après leur séjour à Washington, Barack Obama prenne la direction de Chicago, la ville où il dit «être devenu un homme» et où il a rencontré son épouse, Michelle, où il a entamé sa carrière d’avocat, prof. de Droit, où il s’est lancé en politique pour le Parti démocrate et où il a célébré sa victoire en 2008. Il a même laissé entendre qu’il garderait un œil sur la politique de son successeur, Donald Trump. C’est à souhaiter!

Jeannita Thériault