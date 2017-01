par

Le mandat présidentiel de Trump sera de courte durée!

La population américaine et mondiale sait maintenant que le résultat des dernières élections américaines tenues en novembre dernier a été largement et négativement influencé par l’escroquerie et la piraterie du gouvernement russe.

Depuis trop a longtemps, les États-Unis se vantent d’avoir une démocratie exemplaire. N’est-il pas honnêtement embrassant pour l’électorat de ce pays de se rendre compte que seulement un électeur sur deux a exercé son droit de vote lors du scrutin de 2016 sans oublier que madame Clinton a obtenu près de trois millions de votes de plus que monsieur Trump?

Les autorités russes, ayant à la fois piraté dans la convention du Parti démocrate et tout probablement dans celle des républicains, cela a nettement favorisé l’équipe de Donald Trump, car ces mêmes autorités n’ont jamais noirci l’équipe du milliardaire mais ont tout fait pour dénigrer constamment madame Clinton détruisant ainsi sa réputation et la peignant comme une candidate menteuse et malhonnête et donc indigne comme future présidente. D’un autre côté, Trump est apparu honnête et intègre. S’infiltrant de cette manière, les Russes ont réussi à battre la femme qu’ils n’aimaient pas et par ce fait ont affaibli le processus démocratique américain. Cela est très sérieux.

Tout récemment, les dirigeants des services secrets américains et des autres agences travaillant dans l’information, ont clairement expliqué aux élus des deux chambres, au président Obama et ensuite au président désigné et à son entourage, toute l’ampleur de la conspiration. Pour Trump, il voyait et voit encore dans ce processus une façon de rendre illégitime sa victoire électorale. À sa sortie de cette rencontre, il n’a nullement fait allusion à la fourberie russe.

En raison de cette ignominie, monsieur Trump a énormément perdu la confiance de l’électorat, de plusieurs élus républicains et surtout des élus démocrates. Si les lecteurs et les lectrices du Moniteur Acadien font moindrement confiance à l’éditorialiste de ce texte, qu’ils ne soient pas surpris du tout, d’ici un an ou deux, si des procédures de destitution sont entreprises par la Chambre des représentants et du Sénat! Ainsi, le 45e président aura eu un bien court mandat.

Alcide F. LeBlanc