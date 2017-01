par

Ouf!

Nous avons survécu aux préparatifs de la fête de Noël. Nous avons pensé aux moins nantis, aux personnes seules, à nos malades, aux personnes dans les foyers de soins, aux réfugiés syriens, aux repas en famille et à s’assurer que les enfants avaient, eux aussi, leur place auprès de l’Enfant-Jésus.

Le Nouvel An vient de boucler la période des fêtes. Certes, il reste beaucoup de nouveaux défis durant cette nouvelle année. Je me permets de vous partager mes souhaits les plus sincères pour l’année 2017 que voici :

Le 20 janvier prochain, Donald Trump sera assermenté en tant que le 45e Président des États-Unis. Je souhaite qu’il soit capable d’écouter ses aviseurs (membres du congrès) et de ne pas avoir l’oreille sourde quand il s’agira de conserver la démocratie américaine dans son pays ainsi que sur le plan international. Je souhaite, qu’à l’intérieur des richesses qui l’entourent, qu’il puisse comprendre que de nombreux Américains et Américaines sont en quête d’emplois et d’une sortie de leur état misérable.

Que nos sans-abris trouvent une solution à leurs misères ainsi qu’un abri permanent.

Que nos pêcheurs des Maritimes n’oublient pas Christian Brun, leur directeur, qui a connu une fin tragique en décembre dernier et qui s’est battu, sans arrêt, pour leur assurer une survivance respectable et une bonne représentativité continuelle dans leur métier de pêcheurs.

Que le prochain Gouverneur général du Canada soit un Acadien…pourquoi pas notre Herménégilde Chiasson, ancien lieutenant-gouverneur du N.-B., parfaitement bilingue, professeur, cinéaste, artiste multidisciplinaire (auteur, peintre et poète) et j’ajoute «charismatique»?

Que l’Institut de Memramcook se trouve une nouvelle mission financièrement stable et durable. (Selon certaines rumeurs de source fiable, plusieurs organismes et sociétés de la Vallée de Memramcook auraient intérêt à se regrouper afin d’obtenir une seule subvention intéressante de la part du gouvernement fédéral…)

Que l’on continue à se fier à notre gouvernement provincial libéral sous la direction du premier ministre, Brian Gallant. Les trois grandes priorités de son gouvernement sont : stimuler l’économie (la création d’emplois); l’éducation et de renforcer le système de santé. D’ailleurs, il a prouvé (sans doute avec l’aide du député et ministre fédéral, Dominic LeBlanc) qu’il a une épine dorsale bien solide en revendiquant davantage d’argent du gouvernement fédéral pour les soins en santé mentale ainsi que pour les services aux gens d’âge d’or.

Je pense toujours à un miracle possible… celui que le chef du Parti progressiste-conservateur du N.-B., Blaine Higgs, devienne bilingue le plus tôt possible… et ça presse!

Bonne année 2017!

Jeannita Thériault