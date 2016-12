par

Vraiment, l’année 2016 est à oublier!

La terrifiante année 2016 ne fut pas du tout agréable et cela pour plusieurs raisons. Plus d’une vingtaine d’actes terroristes furent perpétrés dans différents coins de la planète. À titre d’exemples, dès le 15 janvier cette année, à Ouagadougou, capitale de Burkina Faso, 30 personnes sont sauvagement tuées et 150 blessées. À Nice, en France, le 14 juillet, 86 personnes sont tuées et plus de 100 autres blessées alors que dans un autre endroit, toujours en France, trois djihadistes égorgent un prêtre catholique. En Turquie, entre le 12 janvier jusqu’à la mi-décembre, une dizaine d’attentats faisant au-delà de 100 morts sans compter les nombreuses personnes blessées; en Côte d’Ivoire, 19 victimes; en Belgique, 31 morts; au Pakistan, 72; à Palmyre, en Syrie, 500; à Orlando, en Floride, une cinquantaine. Le 18 décembre, en Jordanie, plusieurs morts et blessés et le 19 décembre, à Berlin, 13 personnes écrasées par un camion qui en blesse une cinquantaine. Toutes ces honteuses tragédies créent constamment de profondes angoisses partout sur la planète car on ne se sait jamais où la terreur va frapper.

Malgré tout ce qui vient d’être décrit, c’est en Syrie depuis le début de la guerre civile, en 2011, où se vit un véritable enfer. Depuis lors, cinq millions de personnes ont dû quitter leur pays; plus de deux millions ont abandonné leurs logements pour s’établir ailleurs dans le pays; plus de centaines de milliers ont été assassinées. Pour alléger cette misère, le Canada a ouvert grandes ses portes pour y accueillir près de 35 000 réfugiés syriens. Un geste héroïque et louable. Merci monsieur Trudeau!

Un autre élément, autant angoissant, c’est la venue de monsieur Trump sur la scène politique américaine. Pourtant, tous les sondages prévoyaient la victoire d’Hillary Clinton. La stratégie négative de ce monsieur consistait à proférer des mensonges, des insultes, des remarques racistes; à encourager la violence, à insister sur les malaises et la misère des gens tout en créant de faux espoirs. La Russie et son président, Vladimir Poutine, ont probablement contribué à sa victoire électorale.

Souhaitons que ce Noël 2016 et l’année 2017 soient plus beaux, plus pacifiques, meilleurs que l’a été l’année qui s’achève. C’est le vœu le plus sincère du propriétaire et du personnel du Moniteur Acadien.

Alcide F. LeBlanc