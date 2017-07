École Notre-Dame-des-Victoires Rencontre de la classe de 1967

par

Les finissants et finissantes de la classe de 1967 de l’école Notre-Dame-des-Victoires de Barachois se sont rencontrés le samedi 22 juillet afin de célébrer leur 50e anniversaire.

La journée a commencée avec une belle rencontre en début d’après-midi avec un quiz «mémoire» de 50 ans passés. Avant le repas, on a eu la préparation d’un luminaire pour se rappeler de ceux et celles qui nous ont laissés depuis 1967 (Georges Gaudet, Bermont LeBlanc, Roger Gallant, Sylvestre Boudreau, Ronald Bourque, Rachelle Léger, Denise Boudreau Vautour et Aldoria Cormier), suivie par la prière.

Après le souper, on a participé à une soirée relaxe pendant laquelle on a raconté des blagues et des histoires.

Les personnes présentes pour ce 50e ont obtenu une copie du journal Notre-Dame-des-Victoires qui nous avait été présenté en 1967 et qui contenait des cauchemars, les rêves, les ambitions, etc. de chaque personne.

Sur un nombre de 33 finissants toujours vivants, 18 se sont rendus à cette activité. C’était un grand plaisir de se revoir.

Dimanche, le groupe était invité à un déjeuner à la salle Grand-Barachois suivi par la messe. La rencontre a pris fin avec une croisière sur la baie de Shédiac.