Eco360 Sud-Est reconnaît les leaders environnementaux de la région

par

C’est lors d’une cérémonie au Centre communautaire de Pointe-du-Chêne, le jeudi 22 novembre dernier, qu’Eco360 Sud-Est a souligné les contributions environnementales marquantes des individus, groupes, organismes, établissements, entreprises et municipalités du Sud-est du Nouveau-Brunswick.

Les gagnants de l’édition 2018 des Prix Eco360 pour l’environnement sont :

Organismes de communautaire Grand gagnant (don de 10 000$) Finalistes (don de 1000$ chaque)

L’Atelier seconde chance

Cape Jourimain Nature Centre, RCE Tantramar, Coopérative La Bikery Cooperative Inc., Art for Art’s Sake, Café de Réparation Moncton Repair Café, Atelier l’Artisan, Visions United Pastoral Charge, Petitcodiac Watershed Alliance, Association du bassin versant de la baie de Shédiac, Mighty Earth Warriors

Prix Eco360 pour la défense de l’environnement – Omer Chouinard Individu (prix de 1000$) – Aimee Earle Entreprise – Centre culturel et sportif de Cormier-Village Établissement – École Anna-Malenfant (Classe de Mme Geneviève Doucet) Municipalité – Ville de Shediac

Les membres du public avaient été invités à soumettre des candidatures par le biais du site Web d’Eco360 tout au long de l’été et de l’automne. Les gagnants ont été choisis en fonction d’un profond dévouement à la gérance environnementale dans les comtés de Westmorland et Albert. Des exemples d’initiatives considérées sont la promotion du programme de tri à trois sacs, la réduction de l’empreinte écologique, la réutilisation des déchets dans la collectivité, les mesures de protection et de conservation de l’environnement, les initiatives de formation et de conscientisation du public, etc.