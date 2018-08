Du yoga sur la plage

par

(CL) – Le jeudi 16 aout au parc Provincial de la plage Parlee, de 19h au coucher du soleil, il y aura une classe de yoga comme collecte de fonds avec Anne, de Bends and Blend.

Le Vestiaire Saint-Joseph de Shédiac a besoin de 250 sacs d’écoles et de boîtes à lunch annuellement pour le retour à l’école, afin de fournir aux enfants moins privilégiés une manière sécuritaire et confortable d’apporter leurs livres et matériel scolaire.

Anne va diriger les participant.e.s dans une pratique de yoga adaptée à tous, débutant ou expérimenté, pour s’étirer et se plier pour des sacs d’école.

L’événement est gratuit. Tout ce qu’on demande c’est un don de sac d’école, boîte à lunch ou argent. L’objectif est de recueillir 250 sacs d’école et boîtes à lunch neufs ou légèrement usagés par les bénévoles et les employés du Vestiaire Saint-Joseph, directement à la plage Parlee.

Si vous préférez faire des dons en argent, un don minimum de 20$ ou plus au Vestiaire Saint-Joseph vous donnera un reçu d’impôt. Tous les dons bénéficient exclusivement à la communauté desservie par le Vestiaire.

Kissing Rocks Kombucha avec l’aide de SpitFire Design seront sur place pour apaiser votre soif après la pratique.

Les participants auront une chance de gagner de très beaux prix offerts par Lululemon.

Apportez votre tapis, votre don et un sourire au parc Provincial de la plage Parlee à Shédiac, sur la plage près du restaurant. Au plaisir de vous voir.