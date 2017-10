Du nouveau à l’Atelier l’Artisan de Memramcook

par

L’Atelier l’Artisan de Memramcook célèbre cette année ses 35 ans d’opération. C’est un organisme à but non lucratif qui a comme mission d’offrir aux adultes ayant une déficience intellectuelle un travail valorisant et qui favorise une meilleure inclusion au sein de la communauté. Présentement, 16 travailleurs ayant une déficience intellectuelle font diverses tâches cinq jours par semaine, tel arts et métiers, travail du bois, cuisine, déchiquetage de papier et recyclage.

L’Atelier l’Artisan appartient et opère le centre de remboursement à Memramcook qui a ouvert ses portes en 2005. Ce centre offre un emploi à temps plein à deux employés et à plusieurs travailleurs ayant une déficience intellectuelle. Ces travailleurs s’engagent à recycler et disent souvent qu’ils ‘sauvent le monde’.

Les articles acceptés pour le recyclage sont les bouteilles, cannettes et papier (journaux, livres, magazines et autres articles). Vous serez remboursé le montant du dépôt autorisé pour les bouteilles et cannettes que vous apporterez, mais si vous décidez d’en faire un don à l’Atelier l’Artisan, vous pouvez avoir un reçu d’impôt à la fin de l’année. Vous devez vous inscrire pour créer un compte et, à chaque fois que vous y apportez ces items recyclables, le montant sera compilé.

Du nouveau – Nous acceptons maintenant le carton. ECO 360 a placé un gros contenant bleu dans la cour de l’Atelier. Vous pouvez placer le carton directement dans le contenant. Notez qu’un remboursement ou un reçu d’impôt ne sont pas disponible pour le carton mais ECO360 donnera une prime à l’Atelier. C’est donc l’équivalent de faire un don à l’Atelier l’Artisan et cela aide également notre environnement.

Quand vous apportez vos items recyclables, vous donnez un revenu à l’Atelier l’Artisan. Plus important encore, vous créez du travail sécuritaire et gratifiant pour les personnes qui fréquentent l’Atelier, ceci dans un environnement structuré soutenu par les employés de l’Atelier et du Centre de remboursement et appuyé par le conseil d’administration.

L’Atelier l’Artisan a bénéficié du plein appui de la communauté depuis 35 ans. Les entreprises et individus de Memramcook ont fait des dons, ont contribué à des événements de collecte de fonds et de nombreux résidents ont offert leur temps pour soutenir cette importante entreprise. L’Atelier l’Artisan est situé au 280, Old Shediac Road, à Memramcook. Vous pouvez rejoindrel’atelier au 758-2751. Les heures d’ouverture sont de 9h à 15h30 du lundi au vendredi et le samedi de 9h à 12h. Votre soutien continu est apprécié.