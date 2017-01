Du cinéma et de la musique pour garder les gens de Memramcook bien au chaud cet hiver

par

La Société culturelle de la Vallée de Memramcook propose des partys de cuisine, de la musique et du cinéma pour animer les gens de la région au cours des mois d’hiver. «Toute la programmation de la Société culturelle est développée en fonction des gens de la Vallée. On souhaite promouvoir la culture acadienne et la langue française auprès des gens de chez nous», souligne Nicolas Guay, le nouvel agent de développement de l’organisme.

Dans la cadre de la série «De la belle visite. Rentrez! Party de cuisine!», la Société culturelle, en partenariat avec le programme Nouveaux Horizons du ministère de l’Emploi et Développement social Canada, propose une grande fête traditionnelle animée par Robin LeBlanc, le 19 février à 14h30, au Club d’âge d’or de Pré-d’en-Haut. Du fricot acadien sera aussi servi lors de cette rencontre à l’intention des jeunes et moins jeunes. Cette activité s’inscrit également dans le cadre du carnaval d’hiver de la municipalité.

Toujours dans le cadre du programme Nouveaux Horizons, d’autres rencontres du genre auront lieu pendant l’hiver. Le 19 mars, les résidentes et résidents du Foyer St-Thomas recevront la visite du chanteur country Hert LeBlanc. Les membres de la communauté sont invités à se joindre à cette fête.

Par ailleurs, les gens de Memramcook auront droit à du cinéma en français dans leur communauté, grâce aux installations audiovisuelles à la fine pointe dans l’amphithéâtre de l’école Abbey-Landry. Le 15 février, à 19h, le cinéaste de renom Phil Comeau sera sur place pour présenter les films «Belle-Île-en-Mer» et «Zachary Richard toujours batailleur». Cette activité s’inscrit dans le cadre des Écrans baladeurs présentés par le Conseil provincial des sociétés culturelles. L’entrée est libre.

En plus de cette soirée cinéma, un projet de cinéma communautaire est en voie de développement dans la région. «On travaille en partenariat avec l’école Abbey-Landry pour mettre à contribution les installations de l’école qui sont sous-utilisées, explique Nicolas Guay. Dès le mois de mars, on présenterait des films pour grand public pour permettre aux gens de la Vallée de sortir en famille et profiter du cinéma en français. Il y aura par exemple un film animé pour les enfants suivi d’un autre film pour un public plus large.»

Guay rappelle que le Prix Éloi sera remis en mai et une nouvelle édition du festival Parlures d’icitte est prévue dans le cadre des Rendez-vous d’automne.

Renseignements : Nicolas Guay au 758-4032 ou scvm@hotmail.ca.