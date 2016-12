Du 31 décembre 2016 au 27 mars 2017   Le parc national Fundy lance les festivités  entourant le 150e anniversaire du Canada

par

Comme nous rapprochons les célébrations entourant le 150e anniversaire de la Confédération en 2017, le gouvernement du Canada invite la population canadienne à apprendre davantage au sujet de notre environnement et de notre patrimoine, et à en faire l’expérience.

Pour marquer le début de 2017, les responsables du parc national Fundy sont heureux d’offrir aux visiteurs l’occasion de vivre des expé-riences hivernales de célébration de Canada 150. Pendant douze semaines à partir du 31 décembre, les visiteurs du parc national Fundy pourront louer des chalets rustiques, des tentes-chalets oTENTik et des yourtes et pratiquer des activités hivernales comme la raquette, le ski de fond sur des pistes damées, le vélo à pneus surdimensionnés, la glissade, ainsi que l’observation des oiseaux et des étoiles.

Pour l’hébergement, il sera possible de réserver auprès du Service de réservation de Parcs Canada en ligne à www.reservation.parcscanada.gc.ca, ou par téléphone au 1-877-RESERVE (1-877-737-3783).

Extrait sonore

«Fêtez la nouvelle année et le 150e anniversaire du Canada au parc national Fundy! Cet hiver, les visi-teurs pourront se rendre en ski ou en raquette jusqu’aux chalets rustiques isolés et passer la nuit dans le confort douillet de la chaleur dégagée par les poêles à bois. De plus, il sera possible de réserver plusieurs des tentes-chalets oTENTik et les yourtes du parc donnant sur la majestueuse baie de Fundy, ce qui ne manquera pas d’agrémenter les excursions de ski de fond de plus d’une journée. Les visiteurs peuvent aussi faire de la traîne sauvage à l’ancienne dans la magnifique «cuvette» du parc. Nul besoin d’hiberner cet hiver, une foule d’activités amusantes vous attendent au parc national Fundy.»