Du 30 juillet au 7 août   Nouvelle formule pour la Campagne de l’Ange souriant

(CL) –La direction du Vestiaire Saint-Joseph organise cette année la Campagne de l’Ange souriant, avec une nouvelle formule. On se souviendra que lors des six premières campagnes, on visitait toutes les résidences de Shédiac afin de recueillir des denrées non périssables et des dons en argent.

Cette année, à partir du 30 juillet des bacs vides seront installés dans les entreprises participantes dans les 18 régions desservies par le Vestiaire Saint-Joseph. Les gens pourront donc déposer leurs produits non périssables dans ces bacs. Les dons en argent pourront être apportés au Vestiaire ou effectués sur le site Internet de l’organisme avec Paypal. Des reçus d’impôt peuvent être émis pour des montants supérieurs à 20$.

Le 7 août, les bacs seront ramassés par des bénévoles et acheminés au Vestiaire Saint-Joseph. Une liste des entreprises participantes sera disponible sur le site Internet et sur la page Facebook du Vestiaire d’ici le 30 juillet.

Si vous êtes une entreprise qui aimerait participer, veuillez communiquer au 532-1147.

Matériel scolaire

C’est également le temps de penser au programme de matériel scolaire et on a surtout besoin de sacs à dos et de boîte à lunch pour la rentrée scolaire. On aimerait également des clés USB et des marqueurs. Les dons permettent d’acheter le matériel manquant.