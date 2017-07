Du 3 au 6 août Vague de Cirque en première à Shédiac

par

En collaboration avec la Ville de Shédiac, Vague de Cirque va monter son beau chapiteau à Shédiac, sur la rue Festival. Le spectacle de cirque acrobatique nommé «Barbecue» sera présenté du 3 au 6 août 2017 pour quatre représentations.

Vague de Cirque propose une approche humaine et différente du cirque en alliant l’humour à l’acrobatie. Cette dernière création «Barbecue» communique avec brio les émotions et l’émerveillement dans une ambiance intimiste de cabaret. Cette cinquième création s’inspire des relations de voisinage et se questionne avec humour sur le concept de territoire. Faussement à l’abri des regards, dans notre jardin ou sur notre coin de balcon, les masques tombent ainsi que les inhibitions. Nos cours deviennent un réel condensé de la vie humaine. Havre de paix réel ou illusoire? Elles sont le berceau de nombreuses histoires… Un brin fantaisiste, complètement loufoque, toujours acrobatique! Un spectacle pour ravir petits et grands.

Vague de Cirque, un rêve devenu réalité…

Vague de Cirque est une compagnie originaire des Îles-de-la-Madeleine. Fondée par Noémie Gervais et Alain Boudreau, elle est la continuité logique de la carrière de ces deux artistes chevronnées qui ont sillonné la planète avec leur numéro de mains à mains pendant plus de 15 ans et ont été acclamés sur les plus prestigieuses scènes du monde. Animés par l’envie d’approfondir leurs recherches artistiques, Alain et Noémie créent, en 2009, la compagnie Vague de Cirque.

Les spectacles auront lieu le 3 août à 19h30, le 5 août à 14h et 19h30 et le 6 août à 14h.

Les billets sont en vente: https://lepointdevente.com/billets/shediac et à l’entrée avant le spectacle.

Pour en savoir davantage sur ce spectacle des plus attendus, rendez-vous au www.vaguedecirque.ca.