Du 24 au 28 avril 2019 à Shédiac   CinéRelève arrive à grands pas  

CinéRelève favorise l’éclosion de projets cinématographiques chez les jeunes néo-brunswickois en présentant des films réalisés par des élèves de tous les niveaux scolaires. C’est l’occasion d’exprimer et d’échanger ses idées, de mettre en valeur ses talents, et de se passionner pour le 7e art. C’est aussi un moment opportun pour suivre des ateliers avec des artistes professionnel.le.s qui œuvrent dans le Sud-est du Nouveau-Brunswick. Cette année, 36 films ont étés sélectionnés pour la 6e édition du Festival CinéRelève : un record! Félicitations à tous les créateurs et créatrices.

CinéRelève encourage la communauté ainsi que tous les partenaires en éducation à créer des occasions et des initiatives qui favorisent l’engagement et la contribution active des jeunes à la qualité, la viabilité, la vitalité et à l’essor de leur environnement, de leur culture, de leur communauté et de la société dans son ensemble.

Participez en grand nombre à nos nombreuses activités, à l’entrée libre :

Mercredi 24 avril à 19h

Ciné-Shédiac propose une sélection des meilleurs courts-métrages issus des cinq premières éditions de CinéRelève au Centre multifonctionnel de Shédiac, 58, rue Festival.

Jeudi, 25 avril à 19h, Soirée d’ouverture et 1ère séance de projection,

Vendredi, 26 avril à 19h, CinéConférence avec Richard Boulanger suivi de séance 2,

Samedi 27 avril, dès 13h, séances 3 et 4,

Dimanche 28 avril, 13h, la 5e séance suivie de la cérémonie de clôture et la remise de prix.

Trois ateliers de formations seront aussi offerts

27 avril, 10h – Ginette Pellerin : L’histoire du cinéma en Acadie et comment j’y ai contribué.

27 avril, 11h – Daniel Léger : Quoi!? On peut Faire un film avec un Ipad!!? Wow!

28 avril, 10h30 – Martin Goguen : Et maintenant, passons aux règles d’or du montage!

Toutes les activités du festival CinéRelève ont lieu à l’Auditorium de l’école Louis-J.-Robichaud, 435, rue Main Shédiac.

Pour plus d’informations : Jean-Pierre Desmarais, 380-4752, jeanpierre@cinereleve.ca.