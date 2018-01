Du 20 au 25 février  Place au Carnaval d’hiver de Grande-Digue

par

L’ouverture officielle du Carnaval d’hiver de Grande-Digue aura lieu le jeudi 20 février à 16h30 à Notre Centre en présence de la mascotte. On pourra se procurer du fricot et du gâteau.

Des tournois auront lieu pendant la semaine et pour plus d’information, signalez le 532-1133.

Le vendredi 23 février, les Jeux d’amitié débuteront à 13h. Pour plus d’information, appelez Norm Melanson au 576-9576.

Un souper d’éperlans sera servi le vendredi 23 février de 17h à 19h à Notre Centre.

Le samedi 24 février, il y aura un déjeuner western de 8h à 10h30 à Notre Centre ainsi qu’une Poker run au Club de ski Beaver, de 8h à 18h.

En soirée, ce sera la Soirée Wing Night, de 20h à 23h. Il y aura de la musique avec le Groupe M3 et un service payant de nourriture (ailes de poulet, nachos, etc. et bar). L’entrée est gratuite.

Le dimanche 25 février, ce sera la Journée familiale avec des contes de Féeli Tout dès 14h15. Il y aura des jeux pour enfants (bataille de boules de neige) de 15h à 16h et on pourra glisser. Il faut apporter votre traîneau.

Si les conditions le permettent, il y aura des tours avec cheval et traîneau de 14h à 16h ainsi qu’une randonnée sur la baie/démonstration de pêche sur la glace («box nets»). On pourra se procurer du fricot, hot dog et chocolat chaud.

La cérémonie de fermeture aura lieu à 16h30.

Pour plus d’informations sur les autres activités, communiquez avec Notre Centre au 532-1133.