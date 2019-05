Du 10 au 14 juillet 2019! Place à la 70e édition du Festival du homard de Shédiac

par

Tarifs réduits à la porte, activités pour toute la famille, groupes d’artistes parmi les plus populaires en Atlantique, rien n’a été négligé afin de faire de la 70e édition du Festival du homard de Shédiac un succès dont tous et toutes se souviendront longtemps.

C’est donc avec beaucoup d’enthousiasme que le pré- sident, Edgar LeBlanc, et le maire de la Ville de Shédiac, Roger Caissie, ont dévoilé la programmation de la 70e édition du Festival du homard qui se déroulera du 10 au 14 juillet 2019 prochain à Shédiac.

«Nous avons voulu rendre le Festival encore plus accessible que jamais auparavant, a lancé le président du Festival du homard, Edgar LeBlanc. Dans le cadre du 70e anniversaire, nous avons décidé de réduire les frais d’entrée afin de remercier la population pour son immense appui au fil des années. Le coût d’entrée passe donc de 8$ à 5$ pour les adultes, de 5$ à 3$ pour les enfants de 13 ans à 18 ans, et ce sera gratuit pour les enfants de 12 ans et moins», annonce fièrement M. LeBlanc.

«Le Festival du homard de Shédiac continue de connaître un succès retentissant année après année grâce à une programmation qui rejoint les attentes de tous les citoyens et citoyennes ainsi que nos nombreux visiteurs, confie le maire. Après plus de 70 ans d’existence, le Festival du homard est une véritable ins- titution dans notre région et un événement incontournable à chaque année.»

L’édition 2019 sera encore plus diversifiée que celle des années passées grâce surtout à un travail d’équipe formidable et à l’appui de nos précieux partenaires financiers qui contribuent au succès du Festival du homard de Shédiac.»

Bien que le Festival ouvre officiellement ses portes le mercredi 10 juillet avec les traditionnels manèges de Campbell Amusements, plusieurs groupes et artistes se produiront le vendredi 5 et le samedi 6 juillet. C’est Jass-Sainte qui lancera les activi- tés de la 70e édition avec un souper théâtre intitulé «Jass-Sainte va à la camp» le vendredi soir 5 juillet au Centre multifonctionnel de Shédiac. Jass-Sainte retourne à la camp là où elle a grandi pour chasser et manger de la «moose meat» avec Cinthia. Sans fusil… Va-t-elle réussir à s’en sortir en vie sans son Facebook pis son Instagram? C’est évidemment une acti- vité à ne pas manquer et qui met en vedette les comédiens Xavier Gould, Solange Le-Blanc et Bass Levesque.

Spectacle du 70e avec Jacques Comeau

Le lendemain, soit le samedi 6 juillet, place au spectacle du 70e anniversaire du Festival et à la très populaire soirée Ales & Tales. Cette soirée marquera le retour au Festival du homard de Jacques Comeau qui a connu une merveilleuse expérience à la très populaire émission La Voix où il a atteint la demi finale. Jacques se produira sous la tente en compagnie de Félix et Jean Belliveau. On retrouvera également sur scène An Acoustic Sin et Big Bad Party Band afin de souligner en grand ce 70e anniversaire.

Plusieurs artistes de grande renommée se produiront sur la scène du Festival, dont Signal Hill, Suroît, Old School, George Belliveau, Izabelle, Dominique Dupuis, Shelley Bean & The Duckety Muds, Big Bad Party Band, Countryside, An Acoustic Sin, Brian Mallery, Mike & Andy, Tina Gautreau, Josiane Comeau, Dan Cowboy, Ti-Blanc Morin, Three Bob Night, Denis Léger, Mad Science, Mix Tape, Liz and Ben, Loaded Dice et Clinton Fernandez. D’autres comédiens et artistes seront également de la fête lors de la 70e édition du Festival du homard : Danse Envy, Rémi le Magicien, Danse Filipino, Art Richard, le Zoo de reptiles Ray’s, M. Crapeau. Sans oublier bien sûr le très popu-laire concours de mangeurs de homard.

«Nous sommes encore fiers cette année de notre programmation très diversifiée, de confier le président du Festival du homard, Edgar LeBlanc. L’équipe a fait un travail exceptionnel afin de présenter des activités qui s’adressent à tous les membres de la famille. Il ne fait aucun doute que le Festival continue de grandir pour figurer parmi les plus importants festivals à travers la province et même sur la scène Atlantique.»

Un «lobster roll» de plus de 200 pieds!!!

La traditionnelle guédille au homard («lobster roll») marquera encore une fois l’ouverture officielle du 70e Festival du homard le mercredi 10 juillet 2019. Les portes ouvriront à 18h et le lancement officiel du Festival se fera à compter de 19h. Pour l’occasion, le Festival s’associe aux Chevaliers de Colomb de Shédiac afin d’offrir encore cette année le plus long «lobster roll» au monde. Une dégustation à ne pas manquer!

Pique-nique dans le parc

Pour une deuxième année consécutive, le comité orga- nisateur invite la population à un grand pique-nique au Parc Pascal-Poirier le dimanche 14 juillet à compter de 18h. Pour marquer la fermeture du Festival, le groupe Loaded Dice se produira sur la scène à compter de 18h30.

Avec un incroyable succès lors des dernières années, «Corks & Claws» est de retour en 2019, soit le vendredi 12 juillet au Centre multifonctionnel de Shédiac à compter de 19h. Venez déguster des vins et des créations culinaires au homard de nos chefs et restaurants régionaux. Une autre soirée amusante!

Les billets pour les événements du Festival sont maintenant en vente au Jean Coutu de Shédiac.

C’est donc un rendez-vous à ne pas manquer cet été à Shédiac, la Capitale mon- diale du homard du 10 au 14 juillet 2019.

Vous pouvez consulter le programme complet du festival au www.shediaclobsterfestival.ca