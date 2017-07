par

Claire Lanteigne

La Société historique de la Vallée de Memramcook a hissé un drapeau canadien près de la pierre tombale de Roméo LeBlanc, dans le cimetière de la paroisse St-Thomas à Memramcook. L’installation a eu lieu dimanche dernier après la messe de 11h. Originaire de Memramcook, Roméo LeBlanc a été le 25e gouverneur général du Canada, de 1995 à 1999. Ce fut le premier Acadien et le premier originaire des provinces Maritimes à occuper ce poste.

Anita Boudreau, présidente de la Société historique de la Vallée de Memramcook, est l’instigatrice de ce projet. «Ça faisait trois ans qu’on y travaillait, dit-elle. Les gens venaient ici pour voir sa pierre tombale et on ne savait pas où elle était. Maintenant ce sera plus facile de la trouver puisque c’est le seul drapeau qui a le droit d’être dans le cimetière.

«Le projet a été rendu possible grâce à de l’aide de partenaires, d’ajouter Madame Boudreau. LeBlanc Sprinkler a fourni le mât, le drapeau vient du bureau de son fils, le député Dominic LeBlanc, et nous avons eu de l’aide du Village de Memramcook, de la Maison funéraire Dupuis et de l’employé de la paroisse pour creuser et installer le mât.

«Je suis bien contente que ce soit fait, d’ajouter Madame Boudreau. Maintenant ce sera plus facile pour les gens de trouver la tombe de cet illustre Acadien.»