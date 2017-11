Downtown Moncton Centre-ville Inc. lance la saison des fêtes 2017 au centre-ville!

par

Le 15 novembre dernier, Downtown Moncton Centre-ville Inc. (DMCI) a lancé le temps des fêtes 2017 au centre-ville de Moncton lors d’une conférence de presse tenue au Delta Beauséjour. De nombreuses activités auront lieu au coeur de la ville durant les semaines précédant Noël!

«Nous sommes ravis de promouvoir la nouvelle initiative de DMCI, les Cartes-cadeaux Centre-ville Moncton», a déclaré Anne Poirier Basque, directrice générale de DMCI. «Ces cartes-cadeaux universelles ne peuvent être utilisées que dans les entreprises participantes du centre-ville de Moncton. En plus de divers restaurants, détaillants et services professionnels, elles peuvent être utilisées à tous les parcomètres du centre-ville. Elles font d’excellents cadeaux corporatifs ou personnels tout en soutenant nos entreprises du centre-ville et en encourageant les dépenses locales!»

Juste à temps pour le temps des fêtes! Les cartes-cadeaux ne sont vendues qu’au bureau à Downtown Moncton Centre-ville Inc. (bâtiment de l’Assomption, près de Service Nouveau-Brunswick) d’une valeur minimale de 20$ et d’une valeur maximale de 500$ avec une limite de 500$ par personne. Visitez downtown moncton.com ou l’application mobile gratuite de DMCI pour plus d’informations et pour une liste de plus de 65 entreprises participantes.

La mairesse Dawn Arnold était présente afin d’inviter le grand public à participer aux portes ouvertes annuelles du temps des fêtes à l’Hôtel de Ville (655, rue Main) qui aura lieu le samedi 25 novembre de 17h à 18h, avant le défilé annuel du Père Noël (illumination des arbres à 17h30). Le dimanche 3 décembre à 18h30, Place Resurgo présente un spectacle avec Ventus Machina au Temple Libre. Cet événement est GRATUIT avec un don d’un aliment non périssable.

Représentant le Marché de Moncton, Courtney Donnelly a dévoilé les activités du Marché qui auront lieu pendant la saison des fêtes. Tout au long du mois de décembre, les clients auront la possibilité de remplir des billets de participation aux kiosques des marchands afin de courir la chance de gagner l’un des quatre «paniers-cadeaux». Les noms seront tirés à la fin de la journée du marché les quatre premiers samedis de décembre (les 2, 9, 16 et 23).

Le thème du défilé du Père Noël Royale du Grand Moncton de cette année est «Canada 150 : Noël d’hier et d’aujourd’hui». Le samedi 25 novembre, le défilé débutera à 17h à l’angle des rues Cameron et Main à Moncton et ira jusqu’à l’angle des rues Champlain et Paul à Dieppe. De plus, il y aura autres événements spéciaux menant jusqu’au jour du défilé inclusivement. Il y aura un événement «Meet & Greet» avec le Père Noël, Maman Noël et autres mascottes du défilé, les gens auront une chance de prévisualiser le char allégorique du Père Noël et il y aura deux zones de divertissement pour la famille! Consultez le site web du Défilé du Père Noël Royale du Grand Moncton et la page Facebook pour plus d’informations.

Cette année, le Déjeuner des rennes du Club Progrès du Grand Moncton se tiendra le vendredi 24 novembre, de 6h30 à 9h30, à l’hôtel Delta Beauséjour. Tous les profits de cette activité viendront en appui aux organismes caritatifs de la région qui ont à coeur le bien-être des enfants.

Le directeur général du Delta Beauséjour, Ray Roberge, a procédé au dévoilement de la maison en pain d’épice de neuf pieds avec thème village Grinch qui a été érigé dans le hall de l’hôtel. Il a invité le grand public à prendre des photos lors du temps des fêtes. Il a également encouragé les gens à verser des dons en argent ou à apporter des produits alimentaires non périssables pour soutenir le centre Food Depot Alimentaire.