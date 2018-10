Douzième Radiothon de la Maison Nazareth

par

La Maison Nazareth fera encore une fois appel à la générosité de la population du Grand-Moncton et du Sud-est, alors que sera présenté son 12e radiothon, sur les ondes de CJSE et BO-FM, le vendredi 26 octobre de 6h à 18h.

La Maison Nazareth opère un refuge temporaire situé sur la rue Clark et destiné aux gens dans le besoin. On y obtient de bons repas et un lit confortable, le temps de se remettre sur pied.

La Maison Nazareth, c’est aussi la Boutique Encore, située dans le Centre d’alimentation communautaire Peter Mckee, sur la rue St.George. On peut s’y procurer les nécessités de la vie à prix très modique, ou même gratuitement dans le cas des personnes les plus vulnérables.

«Chaque année, les recettes du radiothon permettent à la Maison Nazareth de venir en aide aux plus vulnérables de notre société», note le président du conseil d’administration de la Maison Nazareth, Luc Doucet.

Nous remarquons depuis quelques années une augmentation du nombre de bénéficiaires, d’où l’importance cruciale de chaque don.

Le radiothon de la Maison Nazareth est présenté grâce à l’appui indéfectible des radios CJSE (Shédiac) et CFBO (Dieppe).

«Cette année, les animateurs et animatrices animeront principalement des studios, mais feront appel aux artistes locaux pour y faire des prestations en direct et solliciter la générosité de l’auditoire. L’objectif est de rendre le radiothon plus vivant et plus léger via de courtes capsules d’information pour informer et sensibiliser les gens à la cause», explique Marcel Parker-Gallant, directeur de la programmation. Une tribune téléphonique et les témoignages resteront à la programmation. Le radiothon sera présenté sur les ondes de CJSE, au 89.5 FM, et BoFM, au 90.7 FM, le vendredi 26 octobre, de 6h à 18h.

Les dons pourront se faire par téléphone au numéro 1-833-851-5820, via le site internet www.maisonnazareth.com ou en se présentant au refuge de la rue Clark. Les détails seront fournis lors de l’événement.