Don remis à l’école Père-Edgar-T.-LeBlanc

Un comité, formé de personnes passionnées par les voitures anciennes, a remis un don de 5275$ aux membres du conseil des élèves, ainsi qu’à la directrice de l’école Père-Edgar-T.-LeBlanc de Grand-Barachois, le lundi 30 octobre.

Pour une deuxième année consécutive, ce comité, formé entièrement de bénévoles de la communauté, a préparé un calendrier qu’ils ont vendu au coût de 10$ chacun. Dans celui-ci, des photos de voitures anciennes appartenant à des particuliers de la région y sont affichées. La vente de ces calendriers a débuté en juin dernier et s’est poursuivie tout au long de la saison estivale.

Environ 700 copies du calendrier 2018 ont été vendues cette année partout au Canada et même aux États-Unis. Grâce à ces ventes, une somme de plus de 1000$ que l’an dernier a été amassée. L’argent recueilli a été remis à l’école afin d’aider à payer les petits déjeuners et les activités scolaires. Les petits déjeuners sont servis gratuitement aux élèves tous les matins.

Le comité, formé de Gérard Gallant, Azor Gallant, Edmond Doiron, Bertin Gauthier et de Gaby Gauthier, qui occupe le poste de secrétaire, désire remercier tous les gens qui se sont procuré leur calendrier ainsi que les commanditaires. Les élèves ainsi que les membres du personnel de l’école désirent aussi remercier le comité du calendrier ainsi que tous ceux et celles qui ont contribué d’une manière ou d’une autre au projet.

Des calendriers 2019 seront certainement vendus l’an prochain.