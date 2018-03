par

Le Festival ChocoLoco de Shédiac s’est engagé à donner 10 000$ sur cinq ans à la Campagne Courage du Centre de ressources et de crises familiales Beauséjour Inc. Sur la photo nous reconnaissons, dans l’ordre habituel : Tammy Brideau, du festival; Kristal LeBlanc, directrice générale du Centre et Frédéric Desclos, du festival, lors de la présentation du premier chèque (en chocolat) de 2000$. (Photo : C. Lanteigne)