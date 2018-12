Don des Chevaliers de Colomb de Cap-Pelé

par

Les Chevaliers de Colomb de Cap-Pelé ont remis récemment un chèque de 3422,50$ aux pompiers de Cap-Pelé. Ce don servira à payer la moitié du montant total de l’achat pour des coussins gonflables utilisés lors d’urgence afin de lever des objets très lourds. Sur la photo, nous apercevons : Laurie LeBlanc, Chevalier; Ferdinand Vautour et Ronald LeBlanc, pompiers; Rhéal Landry et Raymond Porelle, Chevaliers; Gilles Cormier, pompier; Emery Belliveau et Ola Melanson, Chevaliers de Colomb. (Photo : Gracieuseté)