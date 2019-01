Don de 8300$ de Pépère Boîte à Lunch à l’école Grande-Digue

par

Claire Lanteigne

C’est avec grand plaisir que Ronald Cormier (Pépère Boîte à Lunch) a récemment remis un chèque d’une valeur de 8300$ à l’école Grande-Digue. Ce montant viendra assurer que les jeunes dans le besoin n’iront pas sans collations et repas pour les mois à venir.

«Cette somme représente la part de 2018, de dire Pépère Boîte à Lunch et dans un peu plus de deux ans, nous avons remis la belle somme de 24 889$ à l’école. Ce don servira à remplir les besoins pour 2019-2020. Cette initiative est parrainée par les Chevaliers de Colomb, Conseil Pascal-Poirier 7535, de Grande-Digue.

«On offre le petit déjeuner aux enfants qui fréquentent l’école ainsi que les collations (fruits et fromage) entre les cours, dit-il, et il n’y a pas de raison qu’un enfant ait un estomac vide à Grande-Digue. C’est très important pour leur permettre de bien apprendre en classe.»

L’année 2018 a été bien remplie d’activités pour le marathonien. Pépère Boîte à Lunch a couru trois marathons, dont la 2e édition du Marathon Pépère Boîte à Lunch, avec les élèves des écoles de la grande région. «Nous avons recueilli 4000 livres de nourriture non périssable pour le Vestiaire Saint-Joseph, dit-il, et cette année le nombre d’écoles participantes va augmenter, alors nous allons certainement ramasser plus de nourriture.

«En 2018, je n’ai pas demandé de dons à personne. Les gens sont venus à moi pour le faire et j’ai des compagnies qui m’ont dit qu’elles donneraient si on en avait besoin.»

On remarque que lors de décès, des familles demandent des dons pour Pépère Boîte à Lunch dans différentes écoles. «J’essaie toujours d’aller au salon ou aux funérailles, dit-il, pour remercier les gens qui pensent aux enfants de leur communauté. C’est beau de voir que d’autres villages veulent aller de l’avant avec la mise sur pied de petits déjeuners.»

C’est avec émotion et les larmes aux yeux qu’il parle des enfants qu’on aide avec ce programme. Pour lui il est inconcevable qu’un enfant ne puisse manger à sa faim. «Cette campagne n’aurait pas le même taux de succès sans l’appui de Mme Richard, la directrice de l’école Grande-Digue, et de son personnel, qui assurent que ces sous soient bien gérés et que les jeunes dans le besoin reçoivent le soutien nécessaire», ajoute-t-il.

Il a aussi donné plusieurs présentations à divers groupes et organismes au sujet de sa campagne et de l’importance de l’activité physique chez les gens du 2e âge. L’été dernier, il a également organisé une vente de garage chez-lui où il a remis les profits à la campagne et a fait un don du reste des items (incluant les meubles) au Vestiaire St-Joseph.

Une année active et positive s’annonce

Malgré une blessure à la jambe, Pépère Boîte à Lunch a débuté son entraînement pour le Marathon de Boston, qui aura lieu le 15 avril prochain. Puis le 3 juin ce sera le troisième Marathon Pépère Boîte à Lunch.

«Je vois des changements positifs pour 2019, poursuit-il, et il y aura des annonces importantes. Je prévois que Pépère Boîte à Lunch deviendra un organisme à but non lucratif afin d’aider d’autres écoles de la région et d’ailleurs. Le message de Pépère Boîte à Lunch est reconnu au niveau régional et d’autres écoles et régions veulent embarquer.

«Avec les réseaux sociaux, maintenant, les gens d’ailleurs s’intéressent à ce que je fais et j’ai eu des demandes d’informations de Terre-Neuve et Labrador et d’ailleurs.»

De plus, on se prépare à accepter les dons en lignes car beaucoup de gens veulent faire des dons à sa cause. Et comme il aura 65 ans en 2019, il planifie quelque chose de spécial pour souligner cette étape de sa vie. Il a commandé un encadrement faisant la promotion de Pépère Boîte à Lunch, qu’on pourra voir lors de différentes activités.

Pépère Boîte à Lunch c’est sans contredit l’idole des élèves de Grande-Digue. En le voyant à l’école, les jeunes s’empressent de le saluer, de lui parler et les high five sont populaires. Le matin à 10h15 il vient s’entraîner avec eux et profite de toutes les occasions pour être présent à l’école

Pépère Boîte à Lunch aimerait souhaiter une belle saison hivernale à tous et toutes et tout le meilleur en 2019. «Je souhaite aux enfants que leurs rêves se réalisent, conclut-il, c’est tellement important d’aller au bout de ses rêves.»